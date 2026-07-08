Правые уклонисты

В 2026 г. к власти в нескольких странах Латинской Америки пришли политики с ярко выраженной провашингтонской ориентацией. В начале июля победительницей перуанской президентской гонки была признана Кейко Фухимори. В июне список пополнила Колумбия, где выиграл правый Абелардо де ла Эсприэлья – политик с гражданством США и обширными связями во Флориде; за его победу американский президент активно ратовал. В начале года президентом Гондураса стал Насри Асфура, которого Дональд Трамп до голосования называл единственным кандидатом, с кем он готов работать. Во всех трех случаях победа была с минимальным отрывом: разница между первым и вторым местом составила менее процента.