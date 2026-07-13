Почему рынок акций установил рекорд по длительности снижения и что с этим делать

Почему рынок акций установил рекорд по длительности снижения и что с этим делатьПять причин кризиса и три сценария развития событий
В период высокой ключевой ставки рублевые инструменты с фиксированным доходом (депозиты, ОФЗ) становятся значительно выгоднее акций по соотношению риск/доходность. На этом фоне часть средств инвесторов, особенно розничных, уходит из акций в другие консервативные продукты, что давит на котировки и ликвидность. И немудрено: рыба ищет, где глубже, а инвесторы – где доходнее.
Дивидендный сезон приносит не только деньги, но и риски. Дивидендные гэпы усиливают волатильность и давят на реальную доходность акционеров. Да и инвесторы стали более скептично оценивать бизнес-модели некоторых компаний в условиях высоких ставок и, как следствие, дорогого кредитования, санкционных ограничений, логистических проблем и повышенного уровня закредитованности.
Многие компании либо сокращают дивиденды, либо вводят нестандартные схемы выплат, что также снижает привлекательность акций как инструмента генерации денежного потока.
Риски, связанные с санкционным прессингом и перманентной угрозой новой эскалации, создают серьезный дисконт в российских активах в глазах любых категорий инвесторов. Дополнительным негативным фактором становится частичное окукливание со стороны некоторых компаний: сокращение объемов раскрытия информации, менее детальная отчетность, ограниченные коммуникации с инвесторами. Все это ухудшает оценку рисков и снижает доверие к бумагам.
На фоне длительного снижения и пробоя уровня поддержки 2300 пунктов по индексу Мосбиржи у многих клиентов с кредитным плечом сработали маржин-коллы, что вынуждало их к продажам. Это усиливает паническое движение, особенно в периоды общего пессимизма на рынке. «Все побежали – и я побежал», да еще и сзади принудительным закрытием позиций наподдали для скорости перемещения.
Падение цен на нефть и (парадокс нынешнего времени) относительно сильный рубль дополнительно снижают номинальную прибыль экспортоориентированных компаний в рублевом выражении и еще больше гасят мотивацию к покупке акций на фоне альтернатив в инструментах с фиксированной доходностью.
С тем, кто виноват, вроде бы разобрались. Но куда ж нам плыть? Вот несколько сценариев прогноза до 1 сентября.
Плохой сценарий. «Еще немножечко падения»
Что происходит
ЦБ возвращается к жесткой ДКП без быстрых сигналов о смягчении, ставка остается неизменной или даже растет. Геополитический фон мрачен, вводятся новые чувствительные санкции или появляются новые угрозы. Нефть падает или остается на текущих отметках, рубль не снижается значительно.
В результате
Индекс Мосбиржи продолжает серию падений, пробивая уровень 2100 пунктов. Альтернативы в депозитах и ОФЗ остаются привлекательными, ряд инвесторов фиксируют убытки и уходят из акций. Дивидендные стратегии хуже защищают от проседания индекса: даже при весомых дивидендах падение котировок может перекрыть доходность. В этом сценарии лето заканчивается на новых многолетних минимумах, настроения рынка остаются, мягко говоря, тревожными.
Что делать
Высок риск дальнейшей просадки портфеля. Более разумным кажется переход в сегмент фиксированной доходности, укрытие за дивидендными щитами компаний с сильными денежными потоками и низкой закредитованностью либо вообще частичный выход из бумаг.
Умеренный сценарий. «Отскок недохлой кошки»
Что происходит
ЦБ продолжает смягчение ДКП, инфляция показывает признаки стабилизации. Геополитическая повестка не ухудшается слишком резко, нет новых масштабных угроз. Нефть стабильна или умеренно растет, рубль несильно укрепляется. Крупные компании (газ, нефть, банки, металлурги) подтверждают дивидендные планы без существенных сокращений.
В результате
После длительного периода падения рынок переходит в фазу стабилизации: серии обвалов сменяются неделями с небольшим ростом. Индекс Мосбиржи понимается к 2400–2500 пунктам, но без резких рывков наверх.
Что делать
Хороший шанс для стратегического входа в качественные компании с дивидендами. Риск остается умеренным: фундаментальные факторы все еще не идеальны, но настрой меняется от паники к ожиданию.
Хороший сценарий. «Вперед и с песней»
Что происходит
ЦБ заметно смягчает риторику и дает четкие сигналы о продолжении снижения ставки. Геополитика показывает признаки стабилизации. Нефть растет выше $80–90 за баррель, рубль ослабевает, экспортные прибыли компаний увеличиваются. Дивидендный сезон завершается подтвержденными высокими выплатами, включая ряд байбэков.
В результате
Быстрая коррекция: недельные 4–6% роста перетекают в месячные 10–15%. Индекс Мосбиржи может пробить 2600, приближаясь к 2800 пунктам. Растет интерес к покупкам как со стороны институционалов, так и со стороны розницы, ликвидность на рынке увеличивается.
Что делать
Покупать! В этом сценарии акции могут показать значительную доходность, особенно в экспортоориентированных и дивидендных сегментах. Дивидендные стратегии с реинвестированием начинают качественно превосходить покупку индекса.
Рынок для грустных
Но, если переходить от абстракций к реальности, более вероятными видятся стабилизация рынка или продолжение движения в нисходящем тренде. Позитивный сценарий, как кажется, возможен только при одновременном снижении ставки, улучшении геополитического фона и поддержке нефтяных цен. А чтобы этим летом звезды встали именно так, российскому рынку должно очень сильно повезти.