Почему рынок акций установил рекорд по длительности снижения и что с этим делать

На фоне длительного снижения и пробоя уровня поддержки 2300 пунктов по индексу Мосбиржи у многих клиентов с кредитным плечом сработали маржин-коллы, что вынуждало их к продажам. Это усиливает паническое движение, особенно в периоды общего пессимизма на рынке. «Все побежали – и я побежал», да еще и сзади принудительным закрытием позиций наподдали для скорости перемещения.