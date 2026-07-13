Стратегия Индии в условиях расширения БРИКС

Изначально Бразилия, Россия, Индия и Китай создали площадку для обсуждения вопросов, касавшихся международной торговли и финансовой системы. После присоединения Южной Африки в 2011 г. сотрудничество стало нарастать и начался процесс институционализации. Постепенно на повестку стали выходить не только экономические, но и политические темы. Более 10 лет БРИКС не расширялось. Только в 2023 г. на саммите в Йоханнесбурге встал вопрос о принятии новых членов и изменении стратегии объединения. В 2024 г. Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия стали членами БРИКС. Аргентина, получившая приглашение в тот период, после смены власти отказалась от членства в БРИКС и сделала ставку на сближение с Западом.