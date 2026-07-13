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Стратегия Индии в условиях расширения БРИКС

Расширение стало одним из наиболее значимых событий в развитии объединения
Евгений Грива , заместитель торгового представителя РФ в Индии
Анна Штода , доцент кафедры иностранных языков Юридического института РУДН
Павел Селезнев , декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ

Изначально Бразилия, Россия, Индия и Китай создали площадку для обсуждения вопросов, касавшихся международной торговли и финансовой системы. После присоединения Южной Африки в 2011 г. сотрудничество стало нарастать и начался процесс институционализации. Постепенно на повестку стали выходить не только экономические, но и политические темы. Более 10 лет БРИКС не расширялось. Только в 2023 г. на саммите в Йоханнесбурге встал вопрос о принятии новых членов и изменении стратегии объединения. В 2024 г. Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия стали членами БРИКС. Аргентина, получившая приглашение в тот период, после смены власти отказалась от членства в БРИКС и сделала ставку на сближение с Западом.

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