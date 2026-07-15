ГЧП без ЧП

Причина не столько в законах или процедурах, сколько в несовпадении ожиданий сторон. Государство мыслит категориями общественной пользы, соблюдения процедур и минимизации рисков для бюджета. Бизнес исходит из логики окупаемости, сроков и защиты капитала. В результате стороны по-разному смотрят на цели проекта, критерии успеха и допустимый уровень риска. Именно здесь возникает базовый конфликт. Формально договор может быть выстроен безупречно, но, если участники по-разному отвечают на вопрос, ради чего они входят в проект и как будет измеряться его результат, напряжение закладывается еще на старте. Бизнес не понимает, почему государственный партнер тянет время на согласованиях, хотя за этим часто стоят бюрократические процедуры и необходимость учесть интересы разных ведомств. Представители государства, в свою очередь, могут воспринимать настойчивость инвестора как давление. Так рождается взаимное недоверие, из которого затем вырастают перекосы в распределении рисков, завышенные требования по гарантиям и постоянные управленческие конфликты.