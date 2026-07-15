ГЧП без ЧП

ГЧП без ЧПКак бизнесу выстроить бесконфликтное партнерство с государством
Опубликованные в начале лета итоги рейтинга регионов по уровню развития ГЧП за 2025 г. показывают, что рынок государственно-частных партнерств растет. За прошлый год в России было заключено 341 новое соглашение на 805 млрд руб., из которых 83% составили частные инвестиции. В стадии реализации или эксплуатации находилось более 4400 соглашений на сумму около 7,4 трлн руб., из которых 72% – частные инвестиции. При этом развитие рынка измеряется не только деньгами, но и качеством. В государственные стандарты уже встроены показатели устойчивого развития, растет число муниципальных проектов, развивается цифровое ГЧП – от транспортных платформ до сервисов управления данными. Однако даже на фоне такого роста до стадии реализации обычно доходят лишь один-два проекта из 20.
Причина не столько в законах или процедурах, сколько в несовпадении ожиданий сторон. Государство мыслит категориями общественной пользы, соблюдения процедур и минимизации рисков для бюджета. Бизнес исходит из логики окупаемости, сроков и защиты капитала. В результате стороны по-разному смотрят на цели проекта, критерии успеха и допустимый уровень риска. Именно здесь возникает базовый конфликт. Формально договор может быть выстроен безупречно, но, если участники по-разному отвечают на вопрос, ради чего они входят в проект и как будет измеряться его результат, напряжение закладывается еще на старте. Бизнес не понимает, почему государственный партнер тянет время на согласованиях, хотя за этим часто стоят бюрократические процедуры и необходимость учесть интересы разных ведомств. Представители государства, в свою очередь, могут воспринимать настойчивость инвестора как давление. Так рождается взаимное недоверие, из которого затем вырастают перекосы в распределении рисков, завышенные требования по гарантиям и постоянные управленческие конфликты.