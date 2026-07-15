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Необъяснимый курс рубля

Вопросы к конструкции денежно-кредитной политики
Сергей Заверский , начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований, к. э. н.

На прошлой неделе представитель Банка России сделал заявление, которое заслуживает особого внимания: примерно 50% динамики курса рубля невозможно объяснить фундаментальными факторами. По его словам, в терминах макроэкономических моделей такие отклонения описываются как структурные шоки – ситуации, когда участники рынка покупают или продают валюту не в силу объективных экономических условий, а, например, под влиянием изменившихся ожиданий. При этом игнорировать подобные «шоки неэффективности» нельзя: через трансмиссионный механизм они переносятся в цены.

С последним тезисом трудно спорить. Однако само это признание ставит ряд фундаментальных вопросов ко всей конструкции проводимой денежно-кредитной политики – прежде всего потому, что оно плохо согласуется с позицией, которую Банк России последовательно отстаивает: курс определяется рыночными факторами, а попытки вмешательства в курсообразование неоправданны.

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