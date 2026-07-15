Необъяснимый курс рубля

На прошлой неделе представитель Банка России сделал заявление, которое заслуживает особого внимания: примерно 50% динамики курса рубля невозможно объяснить фундаментальными факторами. По его словам, в терминах макроэкономических моделей такие отклонения описываются как структурные шоки – ситуации, когда участники рынка покупают или продают валюту не в силу объективных экономических условий, а, например, под влиянием изменившихся ожиданий. При этом игнорировать подобные «шоки неэффективности» нельзя: через трансмиссионный механизм они переносятся в цены.