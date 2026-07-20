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Алгоритм как неизбежность

Нужна ли общефедеральная политика применения искусственного интеллекта в образовании
Станислав Кудж , ректор РТУ МИРЭА, доктор технических наук

Когда в школах появились калькуляторы, многие были уверены: дети разучатся считать. Когда в студенческих аудиториях появился интернет, казалось, учащиеся перестанут искать и запоминать информацию. Каждый новый виток технологического развития система образования сначала воспринимала как угрозу, а затем делала его своей естественной частью.

С искусственным интеллектом (ИИ) происходит нечто принципиально иное. Впервые за всю историю массового образования технология научилась выполнять не механическую, а интеллектуальную работу: она пишет тексты, анализирует данные, создает программный код, объясняет сложные темы, помогает вести исследования и предлагает рабочие инженерные решения. ИИ стал полноценным помощником человека.

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