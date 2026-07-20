Алгоритм как неизбежность

Когда в школах появились калькуляторы, многие были уверены: дети разучатся считать. Когда в студенческих аудиториях появился интернет, казалось, учащиеся перестанут искать и запоминать информацию. Каждый новый виток технологического развития система образования сначала воспринимала как угрозу, а затем делала его своей естественной частью.