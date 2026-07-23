Экзамен принят

Чаще всего для пересдачи ребята выбирали обществознание, информатику, русский язык, профильную математику и химию. И вот что важно: 98 805 человек свои баллы улучшили. Это те, кто воспользовался шансом, кто был уверен в собственных знаниях, а также те, кто вновь уделил время подготовке.