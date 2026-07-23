Экзамен принят

Экзамен принятЧто ЕГЭ-2026 говорит об изменении качества российского образования
Дополнительные дни ЕГЭ позади – мы провели эту важную кампанию 8 и 9 июля. С уверенностью могу сказать: пересдачи прошли достойно, никаких серьезных сбоев не зафиксировано. Почти 138 000 ребят получили второй шанс, по всей стране работало более 2500 пунктов проведения экзаменов.
Чаще всего для пересдачи ребята выбирали обществознание, информатику, русский язык, профильную математику и химию. И вот что важно: 98 805 человек свои баллы улучшили. Это те, кто воспользовался шансом, кто был уверен в собственных знаниях, а также те, кто вновь уделил время подготовке.
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