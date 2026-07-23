Ставка на ожидания

Очередное заседание Банка России по ключевой ставке состоится 24 июля. Страсти начали накаляться за несколько недель до решения, а ситуация с топливом их лишь подогревала. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, для ЦБ ключевым остается вопрос, насколько рост цен на топливо повлияет на инфляционные ожидания. Ответ пришел за три дня до заседания: по данным «инФОМа», ожидаемая инфляция в июле подскочила с 12,4 до 14,7% – максимума с марта 2022 г. Наблюдаемая инфляция выросла с 14,2 до 15,1%, ожидания на пять лет – с 10,3 до 11,2%. Ценовые ожидания предприятий тоже развернулись вверх после пяти месяцев снижения.