Ставка на ожидания

Ставка на ожиданияЧего ждать от заседания Банка России
Очередное заседание Банка России по ключевой ставке состоится 24 июля. Страсти начали накаляться за несколько недель до решения, а ситуация с топливом их лишь подогревала. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, для ЦБ ключевым остается вопрос, насколько рост цен на топливо повлияет на инфляционные ожидания. Ответ пришел за три дня до заседания: по данным «инФОМа», ожидаемая инфляция в июле подскочила с 12,4 до 14,7% – максимума с марта 2022 г. Наблюдаемая инфляция выросла с 14,2 до 15,1%, ожидания на пять лет – с 10,3 до 11,2%. Ценовые ожидания предприятий тоже развернулись вверх после пяти месяцев снижения.
Уместно вспомнить, как на Финансовом конгрессе Банка России в начале июля, отвечая на замечание президента Сбербанка Германа Грефа о том, что реальная ставка в 10% создает депрессивную нагрузку на экономику, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что считать реальную ставку по фактической инфляции некорректно. Сравнивать ее нужно с инфляционными ожиданиями, а они высоки. Если ставка окажется ниже инфляционных ожиданий, «то она будет людьми восприниматься не как положительная или как жесткая».