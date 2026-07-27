Управление будущим

В мировой экономике происходит важный интеллектуальный и идеологический поворот в сторону планового развития экономических моделей. Даже Международный валютный фонд, который многие десятилетия выступал проводником максимально либеральных подходов, сегодня все чаще признает роль активного государственного участия в структурной трансформации экономики. В последнем докладе МВФ говорится, что целенаправленная промышленная политика способна повысить производительность и укрепить устойчивость экономик.