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Управление будущим

Как ИИ может стать инструментом экономического планирования
Артем Кирьянов , заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

В мировой экономике происходит важный интеллектуальный и идеологический поворот в сторону планового развития экономических моделей. Даже Международный валютный фонд, который многие десятилетия выступал проводником максимально либеральных подходов, сегодня все чаще признает роль активного государственного участия в структурной трансформации экономики. В последнем докладе МВФ говорится, что целенаправленная промышленная политика способна повысить производительность и укрепить устойчивость экономик.

И этот разворот неудивителен. Ведь геоэкономическая конкуренция, борьба за технологии и искусственный интеллект (ИИ) требуют способности государства формировать долгосрочные приоритеты. Именно такой подход уже длительное время демонстрирует Китай, где стратегическое планирование стало одним из факторов устойчивого промышленного развития.

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