Тарифный крестовый поход

Тарифный крестовый походКак Трамп готовится к глобальной торговой войне
В ноябре 2026 г. решится не только судьба американского конгресса, но и международной торговли и ее правил, сложившихся за последние почти 40 лет. Потому что именно после промежуточных выборов у президента США Дональда Трампа окончательно будут развязаны руки для начала нового этапа мировой торговой войны, которая затронет крупнейшие мировые экономики.
На подготовку к такому сценарию указывают три события.
Первое – обновление глобальной ставки пошлины для 86 государств в 10–12,5%, произошедшее 24 июля. Этим решением Трамп в целом продемонстрировал нежелание отказываться от тарифов как основного инструмента экономического и политического давления на другие страны. Таким образом, он не только обновил пошлины, но и создал c помощью раздела 301 закона о торговле 1974 г. долгосрочное законное обоснование, которое может защитить их от судебного решения.
Второе – анонс пошлин против Канады, которые могут начать действовать 19 августа и будут направлены на незначительное количество канадского экспорта в США: часть кисломолочной, алкогольной и автомобильной продукции. Но важен не сам факт угрозы пошлин, а его юридическое обоснование – закон о пошлинах 1930 г. (раздел 338), позволяющий ему быстро и без лишних бюрократических процедур вводить бессрочную пошлину до 50%.
Вышеуказанное имеет инструментальное значение: к концу июля Трамп почти вернул себе возможность свободно вводить пошлины, после того как 20 февраля верховный суд признал большинство инициированных в его президентство тарифов незаконными (они были введены по закону о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г.).
Третье событие – визит в США председателя КНР Си Цзиньпина, который должен состояться в конце сентября. Ход и итог этих переговоров будут ключевым фактором в принятии Трампом решения о сроках и масштабах нового этапа глобальной торговой войны.
После этого он будет ждать выборов в конгресс. Только по их окончании Трамп начнет новую мировую торговую войну. Потому что до выборов он не решится резко обрушить фондовый рынок, взбудоражить СМИ, которые начнут рассказывать избирателю про грядущий рост инфляции. После, наоборот, у него складывается идеальная ситуация для действий: сформирован арсенал новых тарифных ограничений, а внутриполитические риски на время улетучились – до следующих выборов.
Февральское решение верховного суда только замедлило Трампа. Он и его команда активно с тех пор готовились и точно дадут Китаю, Мексике, Канаде, Евросоюзу и другим своим торговым партнерам повод попотеть после ноября.