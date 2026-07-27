Тарифный крестовый поход

После этого он будет ждать выборов в конгресс. Только по их окончании Трамп начнет новую мировую торговую войну. Потому что до выборов он не решится резко обрушить фондовый рынок, взбудоражить СМИ, которые начнут рассказывать избирателю про грядущий рост инфляции. После, наоборот, у него складывается идеальная ситуация для действий: сформирован арсенал новых тарифных ограничений, а внутриполитические риски на время улетучились – до следующих выборов.