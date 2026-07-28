Доходность не главное

Доходность не главноеВсем ли нужны инструменты фондового рынка
Когда я слышу лозунг, что людям стоит активнее смотреть на фондовый рынок, если они хотят приумножать капитал, я внутренне это поддерживаю и думаю (вероятно, из-за профдеформации), что это логичный шаг для любого человека со вкладом, ведь это же «диверсификация». Но периодически возникает ощущение, что я заблуждаюсь, и очень сильно.
Конечно, вклады – это начальный уровень сбережений с защитой от обесценения. После матраса, разумеется. Но фондовый рынок – это не следующий уровень. Между «держу деньги на вкладе» и «держу деньги еще и на фондовом рынке» на самом деле огромная, даже так – ОГРОМНАЯ! – пропасть. А ведь где-то в середине этой пропасти еще уровень «нельзя вложить деньги, ничего не делать и получить 300% доходности».
Финансовая грамотность у нас в стране не скачет галопом, множество людей все еще верит в то, что можно заработать огромные деньги просто так: ежегодно Банк России выявляет по несколько тысяч финансовых пирамид и еще столько же псевдоброкеров. Подавляющее большинство вкладов – до 100 000 руб., говорит нам статистика АСВ. Даже не до 500 000 руб. Человек только-только стал хоть что-то доверять финансовой системе, а не своему матрасу (или финансовой пирамиде), а ему в приложении всплывающим баннером предлагают вложить деньги в ЦФА – ведь там доходность аж на 3 п. п. выше.
И вот тут в игру вступает волшебное слово «диверсификация», которое на самом-то деле правильное. Но в итоге это пустой звук, за которым не стоит ни понимания корреляции активов, ни понимания риска, а только ощущение «если я разложил деньги по нескольким незнакомым продуктам вместо одного знакомого, я молодец и финансово грамотный». В итоге вчера человек просто нес зарплату на вклад, а сегодня он «диверсифицировался» во вклад, ЦФА и пару акций. Хотя по факту – просто увеличил количество инструментов, механику которых может не понимать. Я не семи пядей во лбу, мне иной раз на понимание механики какого-то одного инструмента для написания статьи может понадобиться целый день – но это моя работа. А кто-то посредством баннера предлагает в ЦФА вложиться.
Доходность не должна быть первой и единственной метрикой, которую нужно показывать клиенту. Спокойствие и предсказуемость – а именно это, вопреки страшилкам про изъятие денег, дают вклады – это тоже актив. Просто его невозможно выразить в процентах доходности. Фондовый рынок – нормально и полезно для того, кто к нему пришел осознанно, но плохо, когда это навязывается как универсальный следующий шаг любого вкладчика с любым уровнем финансовой культуры.