Доходность не главное

И вот тут в игру вступает волшебное слово «диверсификация», которое на самом-то деле правильное. Но в итоге это пустой звук, за которым не стоит ни понимания корреляции активов, ни понимания риска, а только ощущение «если я разложил деньги по нескольким незнакомым продуктам вместо одного знакомого, я молодец и финансово грамотный». В итоге вчера человек просто нес зарплату на вклад, а сегодня он «диверсифицировался» во вклад, ЦФА и пару акций. Хотя по факту – просто увеличил количество инструментов, механику которых может не понимать. Я не семи пядей во лбу, мне иной раз на понимание механики какого-то одного инструмента для написания статьи может понадобиться целый день – но это моя работа. А кто-то посредством баннера предлагает в ЦФА вложиться.