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Рынок ставят в очередь

Почему необходимо определить роль автозаправок в топливной инфраструктуре
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Рекомендации по приоритетам поставки нефтепродуктов потребителям, которые, по информации из прессы, закреплены постановлением правительства РФ, в последние дни стали предметом активного обсуждения. Сам документ, судя по всему, имеет гриф ДСП и в ближайшее время не будет опубликован. Но уже известно главное: приоритет поставок на АЗС находится в самом конце списка. Поэтому стоит разобраться, что это значит для потребителя, кто виноват и какие меры можно принять участникам рынка моторных топлив.

На самом деле в рамках остающейся биржевой торговли достаточно сложно определить, каким образом данное поручение будет исполняться. В идеальной модели биржевых торгов условия по приобретению и поставке нефтепродуктов одинаковы. Соответственно, и сроки оплаты, и сроки отгрузки для любых клиентов, приобретающих топливо, одинаковы. Постановление не может изменить условия биржевого договора, если только оно не будет имплементировано в систему биржевых торгов. Хотя даже в этом случае исполнять его будет сложно.

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