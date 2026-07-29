Рынок ставят в очередь

Рекомендации по приоритетам поставки нефтепродуктов потребителям, которые, по информации из прессы, закреплены постановлением правительства РФ, в последние дни стали предметом активного обсуждения. Сам документ, судя по всему, имеет гриф ДСП и в ближайшее время не будет опубликован. Но уже известно главное: приоритет поставок на АЗС находится в самом конце списка. Поэтому стоит разобраться, что это значит для потребителя, кто виноват и какие меры можно принять участникам рынка моторных топлив.