Купить нельзя отложить

Спустя несколько лет роста в 2026 г. реальная потребительская активность, вероятно, замедлится, полагают экономисты. Вместо прошлогодних +4% нас ожидает падение суммарного оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг на 1,2% – 2026 год может стать периодом охлаждения после интенсивного периода роста. Начиная с 2027 г. потребительская активность вернется к росту до 3% в год – поддерживать спрос должны рост доходов и снижение ставок.