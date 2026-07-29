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Главная / Глобальные идеи /

Купить нельзя отложить

Платформы все меньше продают товары и все больше управляют вероятностью покупки
Екатерина Кручинская , доцент департамента политики и управления факультета социальных наук НИУ ВШЭ, член Международного клуба молодых экономистов «Новое поколение»

Совокупный потребительский спрос похож на айсберг: над поверхностью видны оборот торговли, расходы на услуги и общая динамика потребления. Но под водой скрываются миллионы клиентских решений – отложенных и импульсивных покупок, тщательно рассчитанных сделок или приобретений на скидках. Макроэкономика измеряет движение всего айсберга, но почти не рассматривает принципы формирования его невидимой части.

Спустя несколько лет роста в 2026 г. реальная потребительская активность, вероятно, замедлится, полагают экономисты. Вместо прошлогодних +4% нас ожидает падение суммарного оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг на 1,2% – 2026 год может стать периодом охлаждения после интенсивного периода роста. Начиная с 2027 г. потребительская активность вернется к росту до 3% в год – поддерживать спрос должны рост доходов и снижение ставок.

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