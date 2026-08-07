Средство от сквозняков

Средство от сквозняковПочему обратный вход иностранцам на российский рынок ограничен
Покидая российский рынок в 2022 г., иностранные компании зачастую заключали опционы на обратный выкуп, оставляя себе пути для возвращения. Во многом решение уйти было вызвано политическим давлением, признавали топ-менеджеры глобальных брендов. Опционы заключались на 3–5, редко – на 10 лет. Среди таких брендов – Mercedes, IКЕА, McDonald’s и другие мировые гиганты.
Спустя два года власти стали разрабатывать правовой механизм, который позволил бы «перерезать» путь к возвращению тем компаниям, которые открыто критиковали Россию или финансировали террористов и экстремистов. Впервые механизм был представлен в 2025 г. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом 26 мая поставил задачу «проработать спокойно, без всякого хамства» программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться, но «исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса».
Законопроект был оперативно подготовлен комитетом Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, но к нему, как сообщали источники «Ведомостей», возникли замечания со стороны крупного бизнеса и Банка России. После доработки депутаты добавили в законопроект пункт о необходимости приобретателя акций обращаться в суд для прекращения права иностранца на обратный выкуп.
В том же 2025 году правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, а это обычно означает, что законопроект на финишной прямой. Однако почти год он пылился на полках властных структур. Неожиданно о нем вспомнили накануне окончания работы Госдумы восьмого созыва.
Конструкцию, изложенную в принятом правительством в 2025 г. законопроекте, практически полностью перенесли в другой – «Об иностранных инвестициях», который в редакции первого чтения регулировал сроки переезда российских компаний в САРы. Таким образом, законопроекту придали значимое ускорение, и уже спустя несколько дней (в последнюю неделю работы парламента) он был принят двумя палатами окончательно. А 4 августа закон подписал президент.
Стоило бы задаться вопросом, почему поправки были приняты только сейчас, а не годом ранее, и так поспешно? Могу лишь предположить, что власти до последнего верили в примирение с Западом и хотели оставить дверь на российский рынок приоткрытой для иностранных компаний. Но теперь, когда так называемый «дух Анкориджа» будто бы выветрился, двери все же решили прикрыть. Чтобы не дуло.