Средство от сквозняков

Стоило бы задаться вопросом, почему поправки были приняты только сейчас, а не годом ранее, и так поспешно? Могу лишь предположить, что власти до последнего верили в примирение с Западом и хотели оставить дверь на российский рынок приоткрытой для иностранных компаний. Но теперь, когда так называемый «дух Анкориджа» будто бы выветрился, двери все же решили прикрыть. Чтобы не дуло.