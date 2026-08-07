«Нам кранты»: слабоумие и отвага

Во-первых, в разгар работы на ночной пустырь приезжает бандит Коровин (Андрей Прытков – Градусов из «Географ глобус пропил») со своей шайкой и убивает человека, чему ребята становятся невольными свидетелями. Во-вторых, сразу после этого подпиленный кран падает на дорогую иномарку Коровина и превращает ее в лепешку. В-третьих, скрываясь в панике с места происшествия, друзья разбивают машину недоброго соседа-полицейского (кавээнщик и блогер Дмитрий Журавлев, сыгравший главную роль в только что вышедшем «Колобке»), которую, перед тем как отправиться на дело, они без спроса позаимствовали. Теперь их ищут убийцы, а связанный с криминалом полицейский требует компенсацию в 3 млн руб. Однако герои не отчаиваются, потому что у них еще много смелых замыслов и интересных идей.