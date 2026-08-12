Единый прилавок

К началу 2025 г. объем рынка электронной торговли в ЕАЭС оценивался примерно в $110 млрд, а ее доля в розничной торговле превысила 17%. Электронная торговля постепенно становится общим рынком для союза, а крупнейшие платформы работают сразу в нескольких юрисдикциях. На этом фоне государства-члены и Евразийская экономическая комиссия все отчетливее приближаются к формированию единых правил регулирования.