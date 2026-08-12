Единый прилавок

Единый прилавокКак ЕАЭС ищет баланс для экономики маркетплейсов
Электронная торговля перестала быть вспомогательным каналом продаж не только в России, но и во всем Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Российские маркетплейсы активно развивают инфраструктуру на евразийском пространстве, одновременно быстро растут национальные цифровые площадки других государств – членов ЕАЭС, а зарубежные игроки, прежде всего китайские, стремятся расширять свое присутствие.
К началу 2025 г. объем рынка электронной торговли в ЕАЭС оценивался примерно в $110 млрд, а ее доля в розничной торговле превысила 17%. Электронная торговля постепенно становится общим рынком для союза, а крупнейшие платформы работают сразу в нескольких юрисдикциях. На этом фоне государства-члены и Евразийская экономическая комиссия все отчетливее приближаются к формированию единых правил регулирования.