Ставка не единственное лекарство

Банк России снижает ключевую ставку уже 10 заседаний подряд – с 21% до 14%. Методично и по расписанию экономика принимает то самое «многократно проверенное в самых разных условиях, разными странами весьма эффективное лекарство». Механизм действия простой и банальный (казалось бы), а оттого по-своему красивый: дешевеют кредиты, бизнес выдыхает, экономика расправляет плечи и бежит вперед. Осталось только сообщить об этом самой экономике – она пока не в курсе. Прогноз роста ВВП на 2026 г. ЦБ понизил с 0,5–1,5% до 0–1%. Ноль – это даже не замедление роста. То есть лекарство принимаем исправно, но дышать легче не становится, а экономике нечем расти.