Время ветеранов

Время ветерановФронтовой опыт становится политическим капиталом
Берег Истринского водохранилища. Премиальный отель с пятью звездами. Здесь чистый воздух, березы, спокойствие и умиротворение. Из отеля выходят двое крепких мужчин на перекур. До меня доносятся как будто не подходящие к здешней безмятежности слова «шахед» (дрон-камикадзе) и «штурм». Так новая элита собиралась на съезд крупного сообщества демобилизованных – Ассоциации ветеранов СВО.
С 2023 г. ассоциация объединяет вернувшихся с фронта. В гражданской жизни они занимаются тем, что вовлекают других таких же в общественную жизнь страны и воспитывают молодежь патриотами (или, например, перевоспитывают трудных подростков методом наставничества). Некоторым из наиболее активных ветеранов прочат политическую карьеру.
Например, в прошлом учитель истории, а ныне сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, который на спецоперации управлял беспилотниками, намерен идти в Госдуму от Калужской области. Или еще пример: бывший сельский педагог, 43-летний Виталий Коновалов. На спецоперации был замкомвзвода, получил ранения, из-за которых передвигается с тросточкой. Сейчас он председатель отделения ветеранской ассоциации на Ставрополье и избирается в качестве депутата в краевую думу.
Примечательно, что многие потянувшиеся в политику ветераны не имели в ней никакого опыта. Но обстоятельства сложились так, что теперь они помогают решать одни из самых остросоциальных вопросов. Руководитель ветеранской ассоциации в Дагестане и член «Единой России» Махач Шамилов рассказал, что за время работы получил около 25 000 обращений. Многие из них касаются поиска пропавших без вести. 700 военнослужащих найти удалось: большинство из них были погибшими.
Эти люди стали обращать внимание на вопросы, о которых редко задумываются «гражданские» политики, – например, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у ветеранов, нередко вытекающее в алкогольную и другие зависимости. Для лечения этих заболеваний, по словами Коновалова, ведутся переговоры с правительством Ставропольского края о создании для участников СВО ребцентра. Там, как он рассказывал, вернувшиеся с фронта должны лечиться под наблюдением врачей и психологов.
На предварительном голосовании «Единой России» победили 480 из 1300 участников военной операции, докладывал в июне 2026 г. председатель партии и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Похоже, речь идет уже не просто о кадровой политике или стремлении партий провести во власть несколько узнаваемых ветеранов. Участники спецоперации постепенно становятся самостоятельной общественной группой со своими лидерами, опытом и запросом на представительство.
И потому разговор двух мужчин на берегу водохранилища на самом деле не так уж контрастирует с окружающей обстановкой. Для все большего числа людей «штурм» и «шахед» остаются в прошлом, а впереди – гражданская жизнь. И в ней они тоже ждут, что будут востребованы.