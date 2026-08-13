Время ветеранов

Примечательно, что многие потянувшиеся в политику ветераны не имели в ней никакого опыта. Но обстоятельства сложились так, что теперь они помогают решать одни из самых остросоциальных вопросов. Руководитель ветеранской ассоциации в Дагестане и член «Единой России» Махач Шамилов рассказал, что за время работы получил около 25 000 обращений. Многие из них касаются поиска пропавших без вести. 700 военнослужащих найти удалось: большинство из них были погибшими.