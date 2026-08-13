Иран повышает ставки

Для Тегерана это, прежде всего, усиление роли силового блока. Резаи – ветеран с огромным опытом: он командовал Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в 1981–1997 гг., в том числе большую часть ирано-иракской войны. Позже он работал в политических структурах: был секретарем Совета целесообразности, а в 2021–2023 гг. занимал пост вице-президента по экономическим вопросам. Его возвращение в ВСНБ несомненно укрепляет позиции «старой гвардии» силового истеблишмента в принятии ключевых решений.