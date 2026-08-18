Кто здесь оператор

Но сегодня новые игроки влияют на стандарты связи, ценообразование, технологические решения и даже задают тон в борьбе с телефонным мошенничеством. Это накладывает на них колоссальную ответственность, а потому присваивать разным сущностям определение MVNO с легкой руки коммерсантов и маркетологов легкомысленно и экстравагантно.