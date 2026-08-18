Кто здесь оператор

Кто здесь операторМаркетинг размывает границы между MVNO и обычными тарифными предложениями
Рынок виртуальных операторов в России, по разным оценкам, занимает 8–11%. Доля виртуалов быстрорастущая и внушительная – ключевые игроки играют за столом отраслевых дебатов такую же роль, как большая четверка операторов, а в законах о мобильной связи предъявляемые им требования теперь прописываются отдельной строкой.
Но сегодня новые игроки влияют на стандарты связи, ценообразование, технологические решения и даже задают тон в борьбе с телефонным мошенничеством. Это накладывает на них колоссальную ответственность, а потому присваивать разным сущностям определение MVNO с легкой руки коммерсантов и маркетологов легкомысленно и экстравагантно.
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