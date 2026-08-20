Чужие среди избирателей

Это предложение логично укладывается в линию по поражению в правах отдельных категорий граждан. Иноагенты уже лишены пассивного избирательного права, т. е. права быть избранными. Эта норма принята в 2024 г. А в 2026 г. появились поправки, которые позволяют в качестве обеспечительной меры арестовать имущество граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против ее интересов.