Чужие среди избирателей

Чужие среди избирателейЧто означает предложение главы ЦИК о лишении иноагентов права избирать
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила лишать избирательного права уехавших из России граждан со статусом иноагентов. Об этом она рассуждала в интервью радио «Комсомольская правда» в день, когда Верховный суд отклонил апелляцию «Яблока» на снятие списка партии с выборов в Госдуму. «Я считаю, что уехал из страны, предал – пошел вон. Но это моя позиция», – заявила Памфилова.
Решение по этому поводу смогут принять депутаты Госдумы девятого созыва, считает глава комиссии: «Новые законодатели придут, пусть меняют законодательство». Здесь у ЦИК (нынешний состав которого должен работать до 2031 г.) только право совещательного голоса. Комиссия не имеет права законодательной инициативы.
Памфилова не исключила, что лишать активного избирательного права стоит не только тех уехавших из страны россиян, кто получил статус иноагента. По ее мнению, у правоохранительных органов достаточно возможностей и квалификации, чтобы определить «всеобъемлющую категорию тех, кого можно лишать в будущем права определять судьбу России, в том числе голосованием».
«Я считаю, что уехал из страны, предал – пошел вон. Но это моя позиция»
Это предложение логично укладывается в линию по поражению в правах отдельных категорий граждан. Иноагенты уже лишены пассивного избирательного права, т. е. права быть избранными. Эта норма принята в 2024 г. А в 2026 г. появились поправки, которые позволяют в качестве обеспечительной меры арестовать имущество граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против ее интересов.
Первая мера уже успела сыграть свою роль. Вторая мера, которая призвана усложнить жизнь уехавшим, начнет действовать с 1 сентября. А вот лишение права избирать (или соответствующая угроза) выглядит скорее символическим шагом, призванным подчеркнуть отрешение эмигрантов от их, по выражению главы ЦИК, «права определять будущее России» – сейчас это конституционное право. Правда, окажет ли их неучастие (или участие) в голосовании существенное влияние на результат выборов любого уровня? Вряд ли.
Будет ли это реальным наказанием для каких-нибудь иноагентов? Будет ли для этой 1000+ человек проблемой отсутствие права голосовать за какую-то парламентскую партию? Вряд ли. Скорее, появится продукт для внутреннего потребления – демонстрации обреченности политической эмиграции.