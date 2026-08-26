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Войти до IPO

Почему инвестиции в будущих участников биржи требуют особой осторожности
Арсений Даббах , сооснователь dsight.ru, платформы для аналитики технологических рынков и поиска стартапов
Полина Юнда , основательница Studio23.club, платформы для инвестиций в late stage / pre-IPO-компании

Еще недавно рынок поздних стадий финансирования был закрытым клубом для инвестиционных фондов, семейных офисов и крупных бизнес-ангелов. Сегодня получить доступ к частным компаниям уровня OpenAI, Anthropic или Databricks можно через синдикаты и специализированные платформы – иногда с чеком от $5000–10 000.

Технологические компании привлекают все больше капитала без выхода на биржу. Только частные компании в сфере ИИ в 2025 г. привлекли $94,6 млрд, получив 67% всего финансирования на поздних стадиях. Одновременно ранние инвесторы и сотрудники все чаще продают акции на вторичном рынке, чтобы получить ликвидность до листинга. В 2025 г. объем мирового рынка вторичных сделок достиг рекордных $226 млрд, увеличившись на 41% за год. Для сравнения: все 1293 IPO за тот же год суммарно привлекли $171,8 млрд.