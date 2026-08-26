Войти до IPO

Технологические компании привлекают все больше капитала без выхода на биржу. Только частные компании в сфере ИИ в 2025 г. привлекли $94,6 млрд, получив 67% всего финансирования на поздних стадиях. Одновременно ранние инвесторы и сотрудники все чаще продают акции на вторичном рынке, чтобы получить ликвидность до листинга. В 2025 г. объем мирового рынка вторичных сделок достиг рекордных $226 млрд, увеличившись на 41% за год. Для сравнения: все 1293 IPO за тот же год суммарно привлекли $171,8 млрд.