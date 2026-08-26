Смешарики вне закона

Смешарики вне законаКак отличить реальный ущерб от чрезмерной криминализации детского поведения
История с нарисованными на детской площадке в городе Болохово Тульской области «Смешариками» за несколько часов вышла далеко за пределы региональной повестки. Местная администрация сочла рисунки порчей муниципального имущества, установила автора с помощью камер видеонаблюдения и обратилась в полицию.
Статья 214 УК РФ определяет вандализм как осквернение зданий или иных сооружений либо порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Уголовная ответственность за это преступление действительно наступает с 14-летнего возраста.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам