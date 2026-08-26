Смешарики вне закона

История с нарисованными на детской площадке в городе Болохово Тульской области «Смешариками» за несколько часов вышла далеко за пределы региональной повестки. Местная администрация сочла рисунки порчей муниципального имущества, установила автора с помощью камер видеонаблюдения и обратилась в полицию.