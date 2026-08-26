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Смешарики вне закона

Как отличить реальный ущерб от чрезмерной криминализации детского поведения
Майя Шевцова , советник Федеральной палаты адвокатов РФ

История с нарисованными на детской площадке в городе Болохово Тульской области «Смешариками» за несколько часов вышла далеко за пределы региональной повестки. Местная администрация сочла рисунки порчей муниципального имущества, установила автора с помощью камер видеонаблюдения и обратилась в полицию.

Статья 214 УК РФ определяет вандализм как осквернение зданий или иных сооружений либо порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Уголовная ответственность за это преступление действительно наступает с 14-летнего возраста.

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