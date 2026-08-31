Бумаги ускоряются

Сегодня перевод портфеля между брокерами занимает от нескольких дней до трех и более недель и может сопровождаться потерей стоимости активов из-за рыночных колебаний: пока бумага в пути, рынок не стоит на месте. Клиенту приходится подавать встречные поручения в двух депозитариях и не допускать в них ошибок – так как параметры должны совпадать и это один из критериев, определяющих успешность перевода, – следить за статусами операции и решать вопросы с передачей информации, необходимой для налогового учета.