Бумаги ускоряются

Бумаги ускоряютсяКак быстрые переводы ценных бумаг изменят конкуренцию между брокерами
В России 1 сентября 2026 г. запускается общерыночный сервис быстрых переводов ценных бумаг. Российский рынок получает то, чего у него не было никогда: возможность перевести ценные бумаги от одного брокера к другому за минуты, а не за недели.
ВТБ еще в июле инициировал тестирование механизма с рыночным контрагентом, но найти партнера для теста оказалось непросто, так как участники были не готовы. При содействии НРД партнер был найден, и мы проверили полный цикл операции: списание и зачисление бумаг. 17 августа мы первыми подключились к промышленному контуру НРД и некоторое время были единственным участником, несмотря на приближающиеся сроки запуска сервиса. Стоит отметить, что реализация этого механизма потребовала от нас колоссальных вложений и трудозатрат.
Сегодня перевод портфеля между брокерами занимает от нескольких дней до трех и более недель и может сопровождаться потерей стоимости активов из-за рыночных колебаний: пока бумага в пути, рынок не стоит на месте. Клиенту приходится подавать встречные поручения в двух депозитариях и не допускать в них ошибок – так как параметры должны совпадать и это один из критериев, определяющих успешность перевода, – следить за статусами операции и решать вопросы с передачей информации, необходимой для налогового учета.