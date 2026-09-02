Между Россией и Ираном: энергетическая шахматная партия Таджикистана

Таджикистан испытывает острую потребность в стабильных поставках нефтепродуктов: собственная добыча нефти в стране минимальна (в 2024 г. около 18 500 т, что покрывает лишь примерно 1,5% потребности НПЗ), а внутренний спрос на топливо остается высоким. Нефтепродукты необходимы для работы транспорта, авиации, сельского хозяйства и промышленности. Ключевым объектом переработки выступает НПЗ в свободной экономической зоне «Дангара», построенный как таджикско‑китайское предприятие TK‑Oil. Его проектная мощность – 1,2 млн т нефти в год, но завод до сих пор не вышел на стабильную работу. Основные причины – нехватка подходящего сырья, логистические сложности, дефицит квалифицированных кадров и инвестиций. Технология завода рассчитана на легкую нефть, которая не всегда доступна в рамках традиционных поставок из России и Казахстана.