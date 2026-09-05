Мелодия на двух струнах

Очень важно также, что Россия и Китай не только наращивают двустороннее сотрудничество в энергетике (а также во многих других сферах), но и совместными усилиями выстраивают новую архитектуру глобальных энергетических рынков. Ключевой элемент этой модели – отказ от нефтедоллара (а значит, и от финансового диктата Вашингтона) и переход на взаиморасчеты в национальных валютах. «Доля юаня в международных платежных операциях Китая за последние 15 лет выросла с 2 до 53%. Взаиморасчеты между нашими двумя странами уже почти полностью ведутся в рублях и юанях. Для закрепления использования национальных валют требуется донастройка соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов. В этом вопросе мы по-прежнему рассчитываем на помощь Банка России и Народного Банка Китая», – отметил Сечин.