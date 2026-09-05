Мелодия на двух струнах

Мелодия на двух струнахКитай и Россия становятся новым регулятором глобального энергорынка и гарантом мировой энергетической безопасности
Сегодня мир переживает период стремительных изменений: война в Персидском заливе, многочисленные санкционные барьеры и тарифные войны приводят к тому, что традиционная структура глобальной экономики оказалась в тяжелейшем кризисе. Десятилетиями вырабатывавшиеся правила и нормы мировой торговли и межгосударственного взаимодействия сегодня не стоят той бумаги, на которой они написаны. Тем выше ценятся доверительные конструктивные взаимоотношения, складывающиеся между государствами, именно они могут стать фундаментом для постройки нового миропорядка. Наглядный пример такого партнерства дают Россия и Китай.
В частности, именно эти два государства, тесно взаимодействуя в сфере ТЭК, становятся регуляторами глобального энергорынка и гарантами мировой энергетической безопасности. Эта мысль была подробно раскрыта в ходе VIII-го Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, в выступлении ответственного секретаря Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главы ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина.
Важным признаком новой экономической реальности стала смена глобального энергетического лидера, им теперь однозначно является Китай, давно сместивший США с позиций и крупнейшего потребителя энергоресурсов, и ведущего участника большой энергетической игры. «Китай успешно прошел трансформацию из крупного потребителя и импортера энергии в активного лидера рынка. Во многом это стало возможным благодаря формированию значительных запасов нефти – крупнейших в мире. На сегодняшний день они оцениваются в 1,4 млрд баррелей. Такие резервы, наряду с наличием развитой электроэнергетической инфраструктуры, дают Китаю мощный рычаг влияния на глобальный нефтяной рынок», – отметил Игорь Сечин.
Действительно, влияние Китая на ситуацию в мировом ТЭК трудно переоценить. Часто можно услышать вопрос: а почему цены на нефть, несмотря на практически полную блокаду Ормузского пролива, так и не взлетели до уровня $150–200 за барр.? В докладе главы «Роснефти» дается исчерпывающий ответ на этот вопрос: «Китай фактически перехватил инициативу у ОПЕК и, не входя ни в какие картели, смог стабилизировать мировой нефтяной рынок за счет сокращения импорта нефти на 5,5 млн баррелей в сутки. По оценке экспертов, если бы эти меры не были приняты, цена нефти могла бы дополнительно вырасти на $30 за барр.».
Безусловно, Китай смог встать у руля мировой энергетики за счет проведения эффективной государственной политики. Как отметил Игорь Сечин, она опирается на принцип, сформулированный председателем КНР Си Цзиньпином: «Живя в мире, помнить об опасности». Еще в 2014 г. китайский лидер провозгласил курс на «четыре революции в энергетике», результаты которого сегодня наглядно видны. В стране сформирована интегральная система планирования всех элементов энергетической отрасли: от генерации электроэнергии до производства оборудования и строительства дата-центров. Именно такой подход позволил после резкого сокращения поставок нефти из Персидского залива задействовать весь спектр альтернатив: электромобили, электробусы, грузовики на газе, метро, электропоезда и электротакси.
Еще одним важным результатом продуманной государственной политики КНР стало установление низких цен на электроэнергию, что обеспечило важное конкурентное преимущество национальной экономике. В КНР цена составляет 9 центов за киловатт-час для промышленности (на 72% ниже, чем в Германии, и на 59% ниже, чем во Франции) и менее 8 центов за киловатт-час для населения (на 58% ниже, чем в США). В мире только Россия находится на подобном уровне.
Именно наличие прочной энергетической базы позволило Китаю стать, по сути, единственной промышленной сверхдержавой, контролирующей около 30% мирового объема промышленного производства (почти вдвое больше, чем США и Евросоюз). Как напомнил глава «Роснефти», на долю Китая приходится 54% выплавки стали, 85–90% переработки редкоземельных металлов, более 70% мощностей по выпуску оборудования для возобновляемой энергетики и свыше 80% всех новых заказов на производство судов в мире.
Но у успехов Китая, помимо мудрой государственной политики, есть и еще один секрет – тесное сотрудничество со своим северным соседом. Как отмечает глава «Роснефти», «положение, занимаемое Россией и Китаем в мировой экономике и энергетике, создает основу для синергии наших двух стран». Ключевую роль здесь играет уникальная ресурсная база России, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти и газа (около 60 млрд т нефтяного эквивалента, или 14% мировых запасов). Также РФ находится на втором месте в мире по доказанным запасам угля. Наша страна сегодня обеспечивает 12% мирового экспорта углеводородов.
На протяжении последних четырех лет Россия являются крупнейшим экспортером нефти в КНР. Объем поставок уже превышает 100 млн т в год, в том числе за январь – июль нынешнего года он составил 67 млн т, а доля России в китайском импорте достигла рекордного уровня в 23%. Но важны не только объемы, но и эффективность данных поставок для экономики КНР по сравнению с закупками ближневосточной нефти. По оценкам экспертов, начиная с 2022 г. Китай получил экономический эффект в размере $27 млрд именно благодаря приобретению российского «черного золота».
Кроме того, в 2024 г. Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Китай, опередив Туркменистан, Австралию, Катар, и продолжает наращивать поставки. По итогам 2025 г. на ее долю пришлась почти треть (30%) поставок природного газа в Китай, в том числе 47% импорта трубопроводного газа и 14% импорта сжиженного газа.
Очень важно также, что Россия и Китай не только наращивают двустороннее сотрудничество в энергетике (а также во многих других сферах), но и совместными усилиями выстраивают новую архитектуру глобальных энергетических рынков. Ключевой элемент этой модели – отказ от нефтедоллара (а значит, и от финансового диктата Вашингтона) и переход на взаиморасчеты в национальных валютах. «Доля юаня в международных платежных операциях Китая за последние 15 лет выросла с 2 до 53%. Взаиморасчеты между нашими двумя странами уже почти полностью ведутся в рублях и юанях. Для закрепления использования национальных валют требуется донастройка соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов. В этом вопросе мы по-прежнему рассчитываем на помощь Банка России и Народного Банка Китая», – отметил Сечин.
Еще один элемент новой модели функционирования глобальных энергетических рынков – надежная и безопасная система логистики. И здесь трудно переоценить роль Северного морского пути. «Ормузский кризис стал моментом истины для мировой энергетической системы, высветив значение альтернативных логистических маршрутов. Важнейшим из них в нынешних условиях является Северный морской путь, позволяющий сократить сроки доставки грузов нашим торговым партнерам в полтора-два раза и на треть снизить затраты», – подчеркнул в своем докладе глава «Роснефти».
Таким образом, сегодня мировая экономика в целом и топливно-энергетический комплекс в частности подвержены существенным рискам: тарифные войны, волатильность доллара, рост государственного долга западных стран, разрушение системы международного права. И единственный способ их преодоления – доверительная совместная работа, тесное партнерство России и Китая. Поэтому очень уместной в этом контексте выглядит процитированная Сечиным китайская пословица: «На одной струне не сыграешь мелодии, из одного дерева не вырастишь леса».