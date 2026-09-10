Иран под водой: от первых дронов до захвата американского аппарата

8 сентября 2026 г. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о захвате американского подводного аппарата у входа в Ормузский пролив. Иранские СМИ растиражировали кадры трофея, западная пресса принялась разбирать, как такое вообще могло произойти. Инцидент обнажил слабые места американской военно-морской концепции – от потери контроля за автономной техникой до отсутствия механизмов самоуничтожения.