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Машинная бюрократия

Почему переход в диджитал может не только упрощать жизнь бизнесу
Дарья Мосолкина , заместитель редактора отдела «Экономика»

Когда по окончании школы я сдавала ЕГЭ (это было 15 лет назад), учителя как мантру повторяли: «Не забудьте: ответ отмечаем только крестиком! За края не заходим, а то программа не распознает ваш ответ». Самый главный страх выпускника – неправильно выведенный неверной рукой крестик – кажется, все больше становится головной болью и для бизнеса.

В конце сентября вступит в силу опубликованной месяцем раньше приказ ФНС № ЕД-1-2/568@, который дает налогоплательщикам право направлять свои возражения на акты налоговиков в электронной форме. Выглядит как безусловное благо и упрощение. По факту же регламентирует не только каждую строчку этих возражений, но даже порядок слов в ней.

Чтобы документ был принят и распознавался загадочной «машиной», заявитель должен пройти целый квест из требований, начиная с правильного формата и названия документа и заканчивая отдельным описанием каждого пункта акта налогового органа, который он оспаривает. Еще одно требование – указание КБК и ОКТМО (20 и от восьми до 11 цифр каждый). Представить себе налогоплательщика, которому это упрощает жизнь, довольно непросто.

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Экономика / Налоги и сборы

Жалобы на тотальную стандартизацию документов, причем не всегда даже налоговых, а зачастую уже и внутренних учетных, слышатся весь год. Беспрекословное следование шаблону требуется, например, для бумаг компаний на налоговом мониторинге, а также для отчетов о движении денежных средств по иностранным счетам (даже если речь идет о необязательных для заполнения страницах). Думаю, налоговые юристы могут долго продолжать этот список.

Для объяснения этого процесса можно рискнуть и сопоставить два факта: сокращение около 46 000 сотрудников налоговых органов за пять лет (его озвучил глава ФНС Даниил Егоров на правительственном часе) и повальное внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Кажется, ИИ начинает сейчас выполнять функции не только аналитика, но и частично инспектора.

Не хочется писать банальности о том, что ИИ – это в лучшем случае помощник. Но вопрос тут в другом. Цифровизация очевидно перестает быть обоюдовыгодной. Теперь она скорее про облегчение задач одной стороне за счет их усложнения для другой.

Есть и другой факт: налоговая служба, как и любая другая государственная, существует благодаря налогоплательщику. И чем он успешнее, чем больше сосредоточен на результате, а не на выверении порядка слов в предложении и цифр в 20-значном коде, тем больше в конечном счете ресурсов у государства. В том числе на цифровизацию и ИИ.

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