Машинная бюрократия

Есть и другой факт: налоговая служба, как и любая другая государственная, существует благодаря налогоплательщику. И чем он успешнее, чем больше сосредоточен на результате, а не на выверении порядка слов в предложении и цифр в 20-значном коде, тем больше в конечном счете ресурсов у государства. В том числе на цифровизацию и ИИ.