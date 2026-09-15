Запасной маршрут

Запасной маршрутПочему маркетплейсам больше недостаточно одной модели хранения и доставки
Последние годы российский рынок электронной коммерции развивался вокруг понятной логики: чем больше операционных задач берет на себя маркетплейс, тем проще предпринимателю продавать. Платформа принимает товар на склад, хранит его, собирает заказ и организует доставку – продавец сосредотачивается на том, что действительно определяет развитие бизнеса: продукте, ассортименте, цене и продвижении.
Эта модель стала одним из ключевых двигателей роста электронной торговли и не потеряет своего значения. Но события последних месяцев заставили отрасль по-новому посмотреть на вопрос устойчивости.
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