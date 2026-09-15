Запасной маршрут

Последние годы российский рынок электронной коммерции развивался вокруг понятной логики: чем больше операционных задач берет на себя маркетплейс, тем проще предпринимателю продавать. Платформа принимает товар на склад, хранит его, собирает заказ и организует доставку – продавец сосредотачивается на том, что действительно определяет развитие бизнеса: продукте, ассортименте, цене и продвижении.