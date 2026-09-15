Пути нефти неисповедимы

Конфликт на Ближнем Востоке явно вступил в затяжную стадию, и нефтяные котировки уверенно преодолели психологическую отметку в $100 за баррель. Надежды на то, что в обозримой перспективе удастся достигнуть устойчивого и долгосрочного перемирия (не говоря уже о полноценном мире), тают на глазах. Путей такой адаптации как минимум два – наращивание поставок из регионов, не затронутых боевыми действиями, а также попытки обеспечить транспортировку энергоресурсов с Ближнего Востока в обход Ормуза и прочих взрывоопасных территорий и акваторий.