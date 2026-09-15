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Пути нефти неисповедимы

Как может измениться логистика поставок углеводородов с Ближнего Востока
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Конфликт на Ближнем Востоке явно вступил в затяжную стадию, и нефтяные котировки уверенно преодолели психологическую отметку в $100 за баррель. Надежды на то, что в обозримой перспективе удастся достигнуть устойчивого и долгосрочного перемирия (не говоря уже о полноценном мире), тают на глазах. Путей такой адаптации как минимум два – наращивание поставок из регионов, не затронутых боевыми действиями, а также попытки обеспечить транспортировку энергоресурсов с Ближнего Востока в обход Ормуза и прочих взрывоопасных территорий и акваторий.

Что касается первого направления, то здесь имеется целый ряд вариантов. Трамп заключает грабительскую сделку с Венесуэлой, чтобы выбросить на рынок дополнительны объемы южноамериканской нефти. В это время в России вступает в стадию эксплуатации грандиозный проект, способный обеспечить глобальную энергобезопасность в долгосрочной перспективе, – «Восток Ойл». И в ближайшие годы мы наверняка увидим серьезное географическое перераспределение потоков углеводородного сырья.

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