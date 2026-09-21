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Управляя энтропией

Почему человечеству придется научиться контролировать созданное им могущество
Андрей Быстрицкий , председатель клуба «Валдай»

Так уж вышло, что мы оказались первыми поколениями людей, которые одновременно в состоянии и устроить настоящий апокалипсис, и предотвратить его, возможно в последний момент. Одна из причин нынешнего, весьма плачевного, положения дел в мире во многом объясняется отсутствием у человечества опыта обращаться с тем могуществом, что попало ему в руки.

Исторически космогония построена на идее возникновения всего сущего из хаоса и угрозе обратного обращения этого самого сущего в хаос. Строго говоря, вся земная история – постоянная попытка преодолеть энтропию. Второй закон термодинамики неодолим: в любой замкнутой системе энтропия – попросту говоря, мера неопределенности, хаоса – растет. С известной точки зрения вся наша Вселенная – замкнутая система и в ней энтропия так же должна расти или же оставаться неизменной, когда мера условного равного беспорядка достигнет максимума, т. е. наступит что-то вроде конца света.

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