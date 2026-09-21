Управляя энтропией

Исторически космогония построена на идее возникновения всего сущего из хаоса и угрозе обратного обращения этого самого сущего в хаос. Строго говоря, вся земная история – постоянная попытка преодолеть энтропию. Второй закон термодинамики неодолим: в любой замкнутой системе энтропия – попросту говоря, мера неопределенности, хаоса – растет. С известной точки зрения вся наша Вселенная – замкнутая система и в ней энтропия так же должна расти или же оставаться неизменной, когда мера условного равного беспорядка достигнет максимума, т. е. наступит что-то вроде конца света.