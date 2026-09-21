Что будет дальше?

Есть аргументы разной степени внятности как в пользу того, что все произойдет сразу после выборов (другого привязанного к внутриполитическим процессам шанса на ротацию не будет), так и в пользу того, что пока не время (например, всей системе нужно будет заниматься бюджетным процессом).