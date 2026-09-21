Что будет дальше?На выборах интрига не заканчивается
Традиционно еще на входе в кампанию муссируется вопрос о спикере Государственной думы. Набор фигур, которые могут претендовать на эту должность, более-менее понятен. У таких кандидатов должен быть соответствующий вес и доверие Кремля. Как-никак, конституционные полномочия Госдумы велики.
Два предшественника Вячеслава Володина на посту спикера Госдумы обладали вполне понятным аппаратным статусом. Борис Грызлов (председатель палаты с 2003 по 2011 г.) был до прихода в Охотный Ряд министром внутренних дел, т. е. руководителем ведомства в прямом подчинении главы государства. Сергей Нарышкин (2011–2016 гг.) трудился в должности главы администрации президента.
С 2016 г. Госдумой руководит бывший депутат, бывший глава аппарата правительства Владимира Путина и экс-куратор внутренней политики в Кремле. И многие говорят, что работу он продолжит. В 2026 г. он баллотируется в третий раз (такого не было в истории парламента).
Правда, есть несколько «но». Грызлов шел в Госдуму и на очередных выборах в 2011 г. А Нарышкин – в 2016 г. Оба получили, а затем сложили мандаты, чтобы заняться новой работой.
В течение всех выборов фоном шло обсуждение перестановок самого разного уровня. Некоторые из них следуют из логики избирательной кампании. Например, вероятный переход вице-премьера по транспорту Виталия Савельева в Госдуму (он шел по списку партии власти) влечет за собой кулуарную дискуссию: кому достанется его поляна в правительстве? Или ее разделят? И т. д.
Савельев не единственный кандидат на перемещение. Конечно, после выборов будут оценивать тех, кто старался и кто старался несильно. И, если верить разным данным, разыгрываются якобы и другие, весьма высокие должности. И номинанты на них звучат довольно внушительно.
Есть аргументы разной степени внятности как в пользу того, что все произойдет сразу после выборов (другого привязанного к внутриполитическим процессам шанса на ротацию не будет), так и в пользу того, что пока не время (например, всей системе нужно будет заниматься бюджетным процессом).
Но логика при принятии решений может быть самой разной. Масштабные перестановки в исполнительной власти происходили и вне четкой привязки к выборам (к примеру, в июле 2016 г. Путин в один день сменил глав четырех федеральных округов, четырех губернаторов, посла и главу таможни).
В конце концов, менять что-то в привязке к парламентским выборам Конституция не обязывает.