Ударное цодостроение

Ударное цодостроениеПочему при строительстве дата-центров стоит оглядываться на опыт БАМа
Энергопотребление вышло на первый план в борьбе технологических гигантов за лидерство в сфере генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Спрос дата-центров на электричество уже сопоставим с энергопотреблением целых штатов. Это создает вызовы для энергосистем. По оценкам аналитиков Aterio, данные которых приводит The Wall Street Journal, американские дата-центры Amazon используют 9 ГВт мощности, что сопоставимо с генерирующими возможностями целого штата – Северной Дакоты.
Подключение новых крупных потребителей обостряет проблему устойчивости энергосистемы: даже при наличии мощностей сеть должна справляться с резкими скачками нагрузки и перепадами спроса. Такие перекосы в нагрузке могут запустить цепную реакцию аварий и отключений. Эксперты, на которых ссылается Bloomberg, озвучивают тревожные прогнозы, согласно которым есть опасения, что развитие генеративного ИИ способно привести к масштабным отключениям электроэнергии на уровне всей страны.
С начала года в США с разной степенью интенсивности проходят протесты из-за строительства центров обработки данных (ЦОД). Местные жители недовольны шумом и пылью от стройки, из-за которых их привычная жизнь меняется. Дом превращается в промышленный объект, что мало кому нравится. По подсчетам исследовательского проекта Data Center Watch, в I квартале 2026 г. наблюдалась самая большая за всю историю концентрация заблокированных и отложенных проектов по строительству дата-центров. По меньшей мере 75 проектов общей стоимостью около $130 млрд было сорвано из-за противодействия местных жителей более чем в 49 штатах.
В России, напротив, ищут варианты, чтобы расширить возможности для строительства дата-центров. Замминистра энергетики Эдуард Шереметцев на минувшем международном промышленно-энергетическом форуме TNF предложил изменить парадигму использования энергоресурсов для ЦОДов: оставить рядом с потребителями около 60% вычислительных мощностей, а оставшиеся 40% перенести в северные регионы. Это позволит сэкономить на электричестве и разгрузит энергосистему центральной части России.
Все возможности для того, чтобы стать мировой столицей ЦОДов, у России есть: атомная, гидро-, газовая и угольная генерация, а также обширные территории с охлаждением и доступные для их размещения территории. Нужна только политическая воля, чтобы воплотить это в жизнь. Что если на государственном уровне задуматься о масштабном цодостроении, подобном прокладке Байкало-Амурской магистрали, предусмотреть Северный маршрут, по которому будут «уходить» данные? Холодные территории Сибири и Дальнего Востока пришлись бы как нельзя кстати для хранения резервных копий, обработки данных и обучения моделей ИИ.