Ударное цодостроение

Все возможности для того, чтобы стать мировой столицей ЦОДов, у России есть: атомная, гидро-, газовая и угольная генерация, а также обширные территории с охлаждением и доступные для их размещения территории. Нужна только политическая воля, чтобы воплотить это в жизнь. Что если на государственном уровне задуматься о масштабном цодостроении, подобном прокладке Байкало-Амурской магистрали, предусмотреть Северный маршрут, по которому будут «уходить» данные? Холодные территории Сибири и Дальнего Востока пришлись бы как нельзя кстати для хранения резервных копий, обработки данных и обучения моделей ИИ.