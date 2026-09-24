Маленькие радости

Зачем покупать обычный йогурт подороже, если рядом стоит почти такой же, только дешевле? А вот если на нем написано «высокобелковый», «греческий», есть какие-нибудь добавки – вишня, земляника, – уже другое дело. То же самое с готовой едой. Покупать ее каждый день накладно. Но роллы или какое-нибудь чуть более интересное блюдо с надписью Premium, от которого ждешь почти ресторанного качества, оправдать проще.