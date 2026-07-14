Почти 40 ритейлеров пересмотрели стратегии развития в России с начала года

Оптимизацию своих магазинов в Москве в первом полугодии 2026 г. провели 39 брендов. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании NF Group. Это, как уточняется в документе, означает, что компании сократили число точек (38% ритейлеров из данной выборки), отказались от офлайн-формата (36% игроков) или столкнулись с финансовыми сложностями, находясь в «зоне неопределенности» (26%).