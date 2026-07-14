Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UNAC0,227+1,79%CNY Бирж.11,329+0,1%IMOEX2 164,42+0,87%RTSI889,88+0,93%RGBI112,43-0,79%RGBITR751,54-0,67%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Почти 40 ритейлеров пересмотрели стратегии развития в России с начала года

Почти три четверти из них сократили число магазинов или и вовсе отказались от офлайн-точек
Линда Журавлева
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Оптимизацию своих магазинов в Москве в первом полугодии 2026 г. провели 39 брендов. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании NF Group. Это, как уточняется в документе, означает, что компании сократили число точек (38% ритейлеров из данной выборки), отказались от офлайн-формата (36% игроков) или столкнулись с финансовыми сложностями, находясь в «зоне неопределенности» (26%). 

Почти две трети из них (67%) работают в сегменте одежды и обуви. Для сравнения: на бытовую технику, детскую одежду, товары для дома и ювелирные изделия пришлось лишь по 5% таких случаев, а остальное – на продуктовый ритейл, общественное питание, косметику и парфюмерию, спортивные товары и универмаги.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте