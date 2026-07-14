Почти 40 ритейлеров пересмотрели стратегии развития в России с начала года

Почти 40 ритейлеров пересмотрели стратегии развития в России с начала годаПочти три четверти из них сократили число магазинов или и вовсе отказались от офлайн-точек
Оптимизацию своих магазинов в Москве в первом полугодии 2026 г. провели 39 брендов. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании NF Group. Это, как уточняется в документе, означает, что компании сократили число точек (38% ритейлеров из данной выборки), отказались от офлайн-формата (36% игроков) или столкнулись с финансовыми сложностями, находясь в «зоне неопределенности» (26%).
Почти две трети из них (67%) работают в сегменте одежды и обуви. Для сравнения: на бытовую технику, детскую одежду, товары для дома и ювелирные изделия пришлось лишь по 5% таких случаев, а остальное – на продуктовый ритейл, общественное питание, косметику и парфюмерию, спортивные товары и универмаги.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам