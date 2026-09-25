Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL23,575-5,21%CNY Бирж.12,6-0,8%IMOEX2 312,350%RTSI857,94-0,6%RGBI112,33+0,02%RGBITR768,81+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Вердикт присяжным

Почему присутствие профессионального судьи в совещательной комнате несет риски для защиты
Светлана Володина , президент Федеральной палаты адвокатов России

Представителями Верховного суда 23 сентября были обнародованы предложения о реформе суда присяжных. Профессионального судью и присяжных предлагается объединить в одну коллегию, число заседателей сократить до четырех, а председательствующему разрешить давать разъяснения в совещательной комнате. В результате под прежним названием может возникнуть уже иной институт – гибридная модель рассмотрения уголовного дела, в которой меняется сама правовая природа суда присяжных.

Смысл суда присяжных заключается в том, что присяжные самостоятельно, независимо от профессионального судьи, отвечают на вопросы факта и выносят вердикт. Именно поэтому принципиальное значение имеет их отделение от судьи при обсуждении и принятии решения. Объединение судьи и присяжных в одну коллегию меняет этот базовый принцип.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте