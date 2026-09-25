Вердикт присяжным

Вердикт присяжнымПочему присутствие профессионального судьи в совещательной комнате несет риски для защиты
Представителями Верховного суда 23 сентября были обнародованы предложения о реформе суда присяжных. Профессионального судью и присяжных предлагается объединить в одну коллегию, число заседателей сократить до четырех, а председательствующему разрешить давать разъяснения в совещательной комнате. В результате под прежним названием может возникнуть уже иной институт – гибридная модель рассмотрения уголовного дела, в которой меняется сама правовая природа суда присяжных.
Смысл суда присяжных заключается в том, что присяжные самостоятельно, независимо от профессионального судьи, отвечают на вопросы факта и выносят вердикт. Именно поэтому принципиальное значение имеет их отделение от судьи при обсуждении и принятии решения. Объединение судьи и присяжных в одну коллегию меняет этот базовый принцип.