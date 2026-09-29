Умные права

5 сентября 2026 г. OpenAI заявила, что 10 000 ее ИИ-агентов за 88 часов получили доказательство, относящееся к проблеме существования и гладкости решений уравнений Навье – Стокса – одной из семи «задач тысячелетия». По сообщению компании, еще 17 часов заняла формальная верификация представленного результата в системе Lean. OpenAI представила это как значимое достижение и при этом оговорилась, что не претендует на Премию тысячелетия Математического института Клэя.