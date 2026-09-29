Умные права

Умные праваКак патентное право отвечает на вопрос, кому принадлежат созданные с помощью ИИ решения
Публичный спор вокруг заявления OpenAI о доказательстве, связанном с проблемой Навье – Стокса, поставил вопросы не столько о «правах ИИ», сколько о научном приоритете, авторстве, конфиденциальности исследовательских материалов и распределении вклада между людьми и ИИ-инструментами. Окончательная оценка математического результата и обстоятельств его создания требует независимой проверки.
5 сентября 2026 г. OpenAI заявила, что 10 000 ее ИИ-агентов за 88 часов получили доказательство, относящееся к проблеме существования и гладкости решений уравнений Навье – Стокса – одной из семи «задач тысячелетия». По сообщению компании, еще 17 часов заняла формальная верификация представленного результата в системе Lean. OpenAI представила это как значимое достижение и при этом оговорилась, что не претендует на Премию тысячелетия Математического института Клэя.