Семнадцать справороссов

В момент, когда СР не проходила в Госдуму, начались обсуждения, могут ли прошедшие одномандатники образовать фракцию во главе с Бабаковым. Тогда же стали составлять и рейтинги потенциальных преемников Миронова. Их в большинстве случаев возглавлял Бабаков. Травма Миронова (так до сих пор и не объясненная) во время предвыборной поездки ситуативно стала самой обсуждаемой темой кампании справороссов. Но лидер сначала появился на видео, участвуя в дистанционном электронном голосовании, затем участвовал в первом заседании фракции – также в режиме видеоконференции. Этим он снял большинство вопросов о своем здоровье. Но не о будущем партии.