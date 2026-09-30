Семнадцать справороссов

Семнадцать справороссовЗа кем в новой Госдуме будет интереснее всего следить
На выборах в Госдуму было только две интриги: кто займет 2-е место и пройдет ли в парламент «Справедливая Россия» (СР). Справороссы до последнего держали всех в напряжении. Еще утром 21 сентября они не проходили в парламент, но к вечеру ситуация исправилась.
В итоге СР получила самую маленькую фракцию – 17 депутатов вместо 27 в предыдущем созыве. В новый созыв от партии избрались четыре одномандатника, и все с сильным личным брендом и аппаратными позициями. В их округах не было сильных соперников-единороссов, что подчеркивает значимость этих кандидатов для политических менеджеров.
Но почему теперь за СР будет интереснее всего наблюдать? Это маленькая фракция с сильными региональными политиками (что всегда было «фишкой» партии). В новый созыв прошли несколько примечательных кандидатов – например, публицист и политик Николай Стариков и Сергей Арбузов, первый вице-премьер Украины времен Виктора Януковича. Стариков выдвинут первым зампредом комитета по просвещению, Арбузов – первым зампредом в комитет по энергетике. Последнего называли даже кандидатом в председатели комитета по финансовому рынку, но это место сохранил Аксаков. Появление Арбузова в Госдуме, учитывая его прошлое, интригует: точно ли место в комитете – высшая точка его карьеры после отъезда из Украины?
В момент, когда СР не проходила в Госдуму, начались обсуждения, могут ли прошедшие одномандатники образовать фракцию во главе с Бабаковым. Тогда же стали составлять и рейтинги потенциальных преемников Миронова. Их в большинстве случаев возглавлял Бабаков. Травма Миронова (так до сих пор и не объясненная) во время предвыборной поездки ситуативно стала самой обсуждаемой темой кампании справороссов. Но лидер сначала появился на видео, участвуя в дистанционном электронном голосовании, затем участвовал в первом заседании фракции – также в режиме видеоконференции. Этим он снял большинство вопросов о своем здоровье. Но не о будущем партии.
СР зависла между предыдущим имиджем социал-демократов, которые борются за электорат КПРФ, и ультрапатриотов, играющих на одной поляне с «Родиной» и ЛДПР. Сейчас партия может выбрать любой из сценариев позиционирования – разнообразный состав фракции ей только в помощь. И для Миронова это шанс перезагрузить как себя, так и главный проект жизни. Это может быть фактически новая партия к следующим думским выборам. Осталось только определиться какая. Чуть меньше 20 лет назад справороссов называли второй ногой партии власти.