Несколько китаистов, отвечая на вопросы о том, что будет после января 2027 г. в отношениях КНР и США, посоветовали обратиться к Трампу. Китай не хотел бы эскалации в год проведения съезда Компартии, когда Си будет переизбираться еще на пять лет. Но при этом по-прежнему готов отвечать, если вдруг последует накат на него. Произойдет ли это со стороны Трампа, который к тому времени лишится поддержки как минимум в одной из палат конгресса, – вопрос открытый. Многие здесь видят и корреляцию с тем, что будет дальше с войной против Ирана. И уже к следующим важным встречам в ноябре в Китае на саммите АТЭС и в декабре в Майями на G20 Трамп может подойти совсем с другими аргументами.