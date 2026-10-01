Худой мирСША и Китай снизили часть пошлин, оставив за скобками главные спорные вопросы
Результаты второго государственного визита Си Цзиньпина в США оказались, мягко говоря, не прорывными. Речь шла прежде всего о продлении торгового перемирии всего на два месяца, до 10 января 2027 г., и как частность – о рамочном соглашении по снижению пошлин через новый совет по торговле на импорт, по официальной оценке, на $30 млрд с каждой из сторон.
Новогодние игрушки, мелкая бытовая техника, фейерверки и домашняя утварь теперь пойдут более дешевым потоком из Китая в США, а сельхозпродукция, мясо, товары личной гигиены и уголь – в Китай. По сути, отношения США и Китая сейчас вернулись к той точке, в которой их вторая администрация Дональда Трампа получила в наследство от Джо Байдена. Тогда, преодолев последствия скандалов начала 2023 г., на встречах утвердился спектр тем: борьба с наркотиком фентанилом, ИИ, поддержание линии военных связей. И сейчас к этому добавилось преодоление самых ярких последствий тарифного безумия весны 2025 г.
При этом соя – важная статья сельскохозяйственного экспорта США – в этот список не вошла. И на нее сохранится дополнительная пошлина в 10%, которая была введена Китаем еще в самом начале второй торговой войны с Трампом в феврале 2025 г. А о возможной отмене пошлин на китайские электромобили речь даже не идет, так как здесь разногласия уже переходят в сферу бескомпромиссной конкуренции. Тайвань тем более обсуждать не получается.
Несколько китаистов, отвечая на вопросы о том, что будет после января 2027 г. в отношениях КНР и США, посоветовали обратиться к Трампу. Китай не хотел бы эскалации в год проведения съезда Компартии, когда Си будет переизбираться еще на пять лет. Но при этом по-прежнему готов отвечать, если вдруг последует накат на него. Произойдет ли это со стороны Трампа, который к тому времени лишится поддержки как минимум в одной из палат конгресса, – вопрос открытый. Многие здесь видят и корреляцию с тем, что будет дальше с войной против Ирана. И уже к следующим важным встречам в ноябре в Китае на саммите АТЭС и в декабре в Майями на G20 Трамп может подойти совсем с другими аргументами.
Гадать, как долго продержится этот худой мир, бессмысленно. Но ничего не говорит о его долговечности.