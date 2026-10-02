«Мастер и Маргарита»: Москва инфернальная

Принято считать, что булгаковский роман очень тяжело поддается театральным интерпретациям. Удачных постановок практически нет, репетиции у любого режиссера сопровождаются странными, таинственными происшествиями и конфузами. Тем смелее и радикальнее кажется ход Шерешевского, который традиционно не только умножил театр на кино, но и исключил из своей версии фельетонные главы о московских обывателях и приключениях свиты Воланда. Апокриф о последних днях Иисуса Христа он объединил с историей спасительного чувства между мастером и Маргаритой. Сделал видимой документальную основу взаимных сюжетных отражений: судьба Мастера схожа не только с историей Иешуа, но и с историей самого Булгакова. Воланд предсказуемо сравним с Пилатом, а Маргарита буквально списана с третьей супруги писателя Елены Сергеевны.