Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Цитата недели

Митинговая постправда Дмитрия Пескова

Как пресс-секретарь президента России разъяснил американцам разницу между законом и правом
В некоторых городах это было сделано законным путем. В некоторых, как в Москве, это было сделано незаконно. Они не захотели уведомить мэрию в порядке, предусмотренном законом.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Вот такую – «простую, как правда» (хотя правильнее, наверное, сказать «как постправда») – версию событий 26 марта в Москве выдал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американской телекомпании ABC. На самом деле, конечно, все было совсем не так: это мэрия не захотела ответить на уведомление организаторов шествия «в предусмотренном законом порядке», т. е. не предложила им альтернативные маршруты. И только после этого Алексей Навальный начал ссылаться на постановление Конституционного суда (КС), который еще в 2013 г. решил, что если власти в установленный законом срок не предложили заявителям другие места, то публичное мероприятие считается согласованным.

Но я сейчас не об этом. Я о том, как все же трудно в России работать пресс-секретарем президента и доносить до непуганой зарубежной аудитории совершенно привычные нам понятия.

По сути, не так много нового было озвучено [в расследовании ICJI].
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
О чем проговорился Дмитрий Песков
Пресс-секретарь российского президента недоволен качеством разоблачения коррупционеров

Вот как, скажем, объяснить тем же американцам, что такое «отказ в согласовании мероприятия, проводимого в уведомительном порядке»? И что если отказать в реализации вроде бы гарантированного Конституцией права «собираться мирно, без оружия» нельзя, но очень хочется – то все-таки можно?

Лично я в связи с этим часто вспоминаю сценку, которую видел лет 15 назад в самом центре Лондона. По мосту через Темзу к зданию парламента вышагивали несколько сотен демонстрантов с лозунгами в защиту мигрантов. Шли они по проезжей части, перед ними медленно ехал грузовичок, с которого полицейский выставлял на разделительной линии красные конусы, – а в конце колонны на таком же грузовичке ехал другой полицейский, который эти конусы собирал. Через пять минут защитники понаехавших исчезли из вида и об их присутствии на мосту ничто уже не напоминало. И разве могут эти испорченные демократией люди понять фразу из ответа мэрии Навальному о том, что его шествие «повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения»?

Память как опасность

Или как, например, растолковать иностранцам тонкую грань между разными постановлениями КС? Как объяснить, что если он разрешил не исполнять решение ЕСПЧ о выплате денег ЮКОСу, то это постановление требует безоговорочного исполнения, а если КС защищает право граждан на митинги, то трактовать это решение по своему усмотрению может любой городской чиновник?

Вот и приходится даже честнейшему из российских пресс-секретарей, мягко выражаясь, слегка искажать действительность. Благо что уличить его в этом на ABC было явно некому.

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