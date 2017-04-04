Митинговая постправда Дмитрия Пескова

В некоторых городах это было сделано законным путем. В некоторых, как в Москве, это было сделано незаконно. Они не захотели уведомить мэрию в порядке, предусмотренном законом.

Вот такую – «простую, как правда» (хотя правильнее, наверное, сказать «как постправда») – версию событий 26 марта в Москве выдал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американской телекомпании ABC. На самом деле, конечно, все было совсем не так: это мэрия не захотела ответить на уведомление организаторов шествия «в предусмотренном законом порядке», т. е. не предложила им альтернативные маршруты. И только после этого Алексей Навальный начал ссылаться на постановление Конституционного суда (КС), который еще в 2013 г. решил, что если власти в установленный законом срок не предложили заявителям другие места, то публичное мероприятие считается согласованным.

Но я сейчас не об этом. Я о том, как все же трудно в России работать пресс-секретарем президента и доносить до непуганой зарубежной аудитории совершенно привычные нам понятия.

Вот как, скажем, объяснить тем же американцам, что такое «отказ в согласовании мероприятия, проводимого в уведомительном порядке»? И что если отказать в реализации вроде бы гарантированного Конституцией права «собираться мирно, без оружия» нельзя, но очень хочется – то все-таки можно?

Лично я в связи с этим часто вспоминаю сценку, которую видел лет 15 назад в самом центре Лондона. По мосту через Темзу к зданию парламента вышагивали несколько сотен демонстрантов с лозунгами в защиту мигрантов. Шли они по проезжей части, перед ними медленно ехал грузовичок, с которого полицейский выставлял на разделительной линии красные конусы, – а в конце колонны на таком же грузовичке ехал другой полицейский, который эти конусы собирал. Через пять минут защитники понаехавших исчезли из вида и об их присутствии на мосту ничто уже не напоминало. И разве могут эти испорченные демократией люди понять фразу из ответа мэрии Навальному о том, что его шествие «повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения»?

Или как, например, растолковать иностранцам тонкую грань между разными постановлениями КС? Как объяснить, что если он разрешил не исполнять решение ЕСПЧ о выплате денег ЮКОСу, то это постановление требует безоговорочного исполнения, а если КС защищает право граждан на митинги, то трактовать это решение по своему усмотрению может любой городской чиновник?

Вот и приходится даже честнейшему из российских пресс-секретарей, мягко выражаясь, слегка искажать действительность. Благо что уличить его в этом на ABC было явно некому.