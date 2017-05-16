Задушевная песня

Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно, даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет

Наконец стало понятно, что делать, когда ждешь руководителя государства, – на рояле играть. Владимир Путин, известное дело, опаздывает на встречи, иногда даже сильно опаздывает, в том числе к коллегам-руководителям, и они, наверное, не знают, куда себя деть.

А в каждой приличной резиденции наверняка есть рояль, пусть и расстроенный, – вот и надо что-нибудь задушевное сыграть, например: ля-соль-ре, ля-соль-ре, фа-ми-до! Слушай, Ленинград, московских окон негасимый свет. Двумя руками.

Выступление пианиста Путина показали все ведущие телеканалы мира. Беспрецедентный успех, какого не знал, наверное, ни один исполнитель.

Накануне визита в Китай Владимир Путин играл теми же двумя руками в хоккей – и тоже имел грандиозный успех: шесть заброшенных шайб! Некоторые из них я своими глазами видел по телевизору, и у меня сложилось мнение, что качество хоккея в исполнении президента может поспорить только с качеством его пианизма.

Президент Путин вообще известен удивительной способностью всерьез заниматься самыми разнообразными делами. Не надо далеко ходить за примерами – только между хоккеем и китайским концертом для расстроенного пианино президент: 1) признал эффективными меры, принятые спасателями в подтопленной Тюменской области; 2) предрек туристический успех обновленной улице Звезды в палестинском Вифлееме; 3) разъяснил председателю профсоюзов т. Шмакову особенности начисления надбавок к зарплате. О международных заявлениях президента в Пекине все наслышаны – ну это вроде бы и обычному президенту доступно, разбираться в международных вопросах. А по дороге из Китая, в Иркутской области, Владимир Путин опять оценивал эффективность спасательных мер, теперь уже присоединив и себя к этому делу. Так и сказал: «Я вас попросил собраться для того, чтобы обсудить последствия и то, что мы делаем <...> по борьбе с пожарами, паводками, со стихийными бедствиями».

А еще говорят, что-де универсальные люди перевелись и нынче время узкой специализации! Вот и нет. Главное – взять на себя ответственность, не бояться ошибок и взять ситуацию, в какой бы области она ни разразилась, в две свои руки, поскольку руководитель. Собственно, поэтому у Владимира Путина все так и получается.

Но лучше, наверное, чтобы президент оставил хоккей, пожары и клавиши хоккеистам, пожарным и клавишникам, а сам бы занялся, извините за пафос, президентской работой: верно служил народу. Хотя, с другой стороны, кто сказал, что игра на рояле – не служение народу?