Путин думал, что Песков записал видео его игры на рояле в Китае для личного архива

Президент Владимир Путин не ждал, что видео, на котором он наигрывает мелодии на рояле перед встречей с председателем КНДР Си Цзиньпином, будет опубликовано, и он скромно отметил, что не может сказать, что тогда «играл»: «Я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера». Как передает «Интерфакс», он прокомментировал это на итоговой пресс-конференции по завершении визита в Китай.

«Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно, даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет», - посетовал президент. Он думал, что «если господин Песков что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива, но они решили это [видео] выложить». Впрочем, в этом Путин не видит ничего страшного.

На вопрос, какую мелодию Путин наиграл бы перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, он ответил, что определился бы после встречи. «Не знаю. Мне кажется, сначала нужно с ним встретиться, обсудить - и по результатам выбрать мелодию», - сказал он.

14 мая появилась видеозапись, на которой Путин в ожидании встречи с китайским лидером сыграл две мелодии на довольно расстроенном рояле в правительственной резиденции Чжуннаньхай наиграл на рояле мелодии песен «Московские окна» и «Город над вольной Невой». «Пока ждал двусторонней встречи с Си Цзиньпином, президент поизучал справочные бумаги к беседе и заодно поиграл на рояле», - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В октябре 2010 г. Путин наиграл на фортепиано «С чего начинается Родина» на благотворительном концерте в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге, в январе 2014 г. сыграл «Московские окна» студентам МИФИ, напоминает ТАСС,