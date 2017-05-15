Путин не стал говорить о планах на участие в президентских выборах

Президент Владимир Путин считает, что еще не пора говорить о решении, будет ли он участвовать в президентских выборах 2018 г. Как передает «Интерфакс», он заявил это на пресс-конференции, завершающей его визит в Китай. Как передает ТАСС, один из журналистов напомнил, что некоторое время назад президент говорил, что для ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в 2018 г., должно пройти время, – и спросил, достаточно ли времени прошло. Путин коротко ответил на этот вопрос отрицательно и перешел к другим темам.