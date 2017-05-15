Политический тюнинг для программы реновации

Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Ниже этажом

Похоже, что Кремль оставил Сергея Собянина наедине с проблемой достижения компромисса с москвичами – компромисса, необходимого перед президентскими выборами.

Накануне городского митинга против реновации мэр внес в Мосгордуму проект городского закона о дополнительных гарантиях для жителей сносимого жилья. Новелла призвана смягчить вызвавшие негативную реакцию нормы внесенного в апреле в Госдуму проекта федерального закона. Теперь квартиры в нынешнем районе должны получить и жители центра столицы, собственники квартир могут требовать денежную компенсацию и т. д. (см. статью на стр. 20). А после митинга Собянин в Twitter заявил, что городские власти готовы обсудить прозвучавшие на нем конструктивные предложения.

Выглядит это странно, хотя вполне в российских традициях: сначала объявили о программе, потом стали ее разрабатывать. И законопроект о гарантиях тут выглядит тюнингом для «Жигулей», который должен заставить машину ехать. Но его все равно недостаточно.