Как цитировать царя

Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусства и науки Петр Романов, Император Всероссийский, в изложении Владимира Путина, президента России

Многие официальные лица, когда скажут что-нибудь неловкое, потом объясняют, что их высказывание-де вырвано из контекста; имеется в виду, что, будучи поставлено назад в контекст, оно получило бы иной смысл.

Президент Владимир Путин, цитируя царя... Нет, ну нельзя же сказать «вырвал» о президенте! Тем более что не сам же он готовил цитату – в общем, в речи президента Путина не учтен, как мне показалось, весь смысл высказывания царя Петра Первого.

А цитата эта, по всей видимости, из наказа Камчатской экспедиции: как сообщает Андрей Константинович Нартов, ученый, изобретатель токарного станка и действительный член Академии наук, наказ Петр написал сам за несколько недель до кончины: «Худое здоровье заставило меня сидеть дома; я вспомнил на сих днях то, о чем мыслил давно и что другие дела предпринять мешали, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию <...> В последнем путешествии моем в разговорах слышал я от ученых людей, что такое обретение возможно. Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусства и науки. Не будем ли мы в исследовании такого пути счастливее голландцев и англичан, которые многократно покушались обыскивать берегов американских? О сем то написал инструкцию».

Прежде всего надо сообщить, что значение слова «искусство» в XVIII в., когда жил Петр, было иным; даже в словаре у Владимира Даля, более позднем, для художественных произведений употребляется словосочетание «изящные искусства», а просто искусство – это «знанье, уменье, развитая навыком или учением способность; отвлеченно: ветвь или часть людского образования, просвещения; наука, знание, прилагаемое к делу; рукоделье, ремесло, мастерство, требующее большего уменья и вкуса». Об этих искусствах царь Петр, направляя экспедицию, и говорит. Проще с наукой – современное значение этого слова уже есть в XVIII в., но оно скорее второе, нежели первое; а первое – всякое ремесло, умение или знание.

Но если оставить диахронические лингвистические тонкости и признать, что важен не прямой, а косвенный смысл, намек, то контекст еще как пригодится. Итак, Путин цитирует последнего царя и в то же время первого императора всероссийского, великого реформатора; вроде бы надо понимать так, что нам стоит ожидать решительных преобразований. Но петровские реформы европеизировали Россию, а весь последний опыт путинских преобразований – в ином направлении. И вот пожалуйста: в длинной цитате можно углядеть отрадную преемственность президента Владимира и царя Петра – тот и другой торят, пусть и по-разному, дорогу в Индию и Китай; тот и другой как бы отодвигаются от европейцев; тот и другой надеются на отдельные отношения с американскими берегами.

Ждем-с.