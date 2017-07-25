Тупик Гиркина и тупик Навального

Вы собираетесь действовать в рамках той системы, которая существует с 1991 г., с небольшими изменениями, и с нулевых годов при Владимире Владимировиче, который стал преемником Бориса Николаевича. Игорь Гиркин, политик

И представляется: 31 декабря 2017 г., полдень, трудолюбивые русские руки режут полуфабрикат для оливье и украшают елку, фоном гудит телевизор – и вдруг оттуда: «Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего года, я ухожу в отставку. Я много раз слышал – «Путин любыми путями будет держаться за власть, он никому ее не отдаст». Это вранье».

И объявляет преемника, не называя фамилии: это человек, имеющий судимость, – но Конституция разрешает мне возложить на него обязанности; это человек, который не предлагает конструктивной повестки дня, а только пытается привлечь к себе внимание, – но я уверен в удивительной мудрости российского народа... будьте счастливы!

Такова, насколько можно понять из записи четверговых дебатов Алексея Навального и Игоря Гиркина, логика человека, пролившего в Донбассе много крови. Ему что Борис Николаевич Ельцин, что Владимир Владимирович Путин, что Алексей Анатольевич Навальный – все едино, потому что все эти люди поддерживают олигархический режим в России. На смену одним вороватым чиновникам придут другие вороватые чиновники, а законы, какие ни прими, исполняться не будут. В свободные выборы воевавший на территории чужого государства человек не верит, но России, считает он, нужно перестать быть сырьевым придатком Запада.

Складывается впечатление, что Гиркину выходом из разных политически сложных ситуаций видятся исключительно и только решительные и недемократические перемены – что, собственно, он и продемонстрировал, пройдя вооруженным походом по Украине. Собрать единомышленников – и установить собственные правила! Гиркин говорит о себе как о монархисте – но это какой-то уж очень архаический способ восстановления монархии, тысячелетней давности, времен св. равноап. кн. Владимира.

Ну, это так, частность. Важно же совершенно другое: два весьма заметных представителя, условно говоря, оппозиции обсуждают какие-то идеи и программы, не имея ни малейших шансов воплотить их в жизнь. Легальный путь, которым следует Навальный, тупиковый, потому что так бескомпромиссно организована в России политическая система: люди хотят продолжать от нее кормиться и нисколько не готовы к переменам. Конфронтационный путь, который подразумевает Гиркин, даже не тупиковый: глухая стена. А попытка сломать ее явно закончится применением к сломщикам чрезвычайных методов.

Рассчитывать, следовательно, можно только на новогоднее «я устал, я ухожу». И какого типа преемник будет назначен, условный Навальный или условный Гиркин, с тем и заживем – в рамках все той же самой системы.