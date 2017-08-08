Что делают частные контрактники в Сирии

Если есть в Сирии какие-то российские граждане в виде добровольцев и т. д., это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Это заявление пресс-секретаря Владимира Путина, сделанное по следам публикации агентства Reuters, можно при желании считать косвенным подтверждением того, о чем различные средства массовой информации пишут не первый год, а именно участия в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных сил российских граждан, не являющихся действующими военнослужащими Министерства обороны. По сообщению Reuters, с начала года в Сирии погибло в ходе боевых действий на стороне правительственных сил 40 человек, из которых, по мнению агентства, 21 был частным контрактником. Это может говорить о росте интенсивности боевых действий. С другой стороны, такие потери можно понести всего от нескольких атак заминированными автомобилями, управляемыми смертниками.

Строго говоря, официальных частных военных компаний, в которых могли бы служить такие люди, в самой России нет, а законопроекты об их создании были заблокированы Министерством обороны и ФСБ. Однако такая структура может юридически существовать и не в России. При этом такая служба не противоречит нынешней трактовке статьи 208 Уголовного кодекса, которая преследует за участие в вооруженном формировании за рубежом в том случае, если оно незаконно или противоречит интересам России. В законном и отвечающем интересам Российской Федерации формировании участвовать, по смыслу статьи, можно. Что же касается статьи 359 против наемничества, то она, получается, касается несанкционированной работы исключительно на свой карман.

Исходя из имеющейся информации можно предположить, что в Сирии российские частные контрактники занимаются примерно тем же, что и их западные коллеги, на которых пролился золотой дождь во время войн в Афганистане и особенно в Ираке. Они обслуживают технику, участвуют в наиболее острых ситуациях непосредственно в боевых действиях, сопровождают грузы, обучают местные силы и занимаются разминированием. Следует при этом отметить, что некоторые сирийские правительственные соединения, в том числе ударные «Силы Тигра» генерала Сухейла аль-Хасана, которые сейчас находятся на острие наступления против ИГИЛ (запрещено в России), по сути, являются частными военными компаниями.

Как можно судить, российские контрактники, как и западные, преимущественно бывшие военные, которых привлекает в разы большая, чем в армии, зарплата. Но и воюют они на свой страх и риск, в законодательном вакууме. При этом армия тоже пытается привлечь уволившихся специалистов дефицитных специальностей для службы в Сирии, для чего в законодательство были внесены поправки, разрешающие краткосрочные контракты для участия в «борьбе с международным терроризмом».