Россияне-добровольцы гибнут в Сирии «не по линии государства»

Могила Алексея Сафонова, который, как говорят, убит в Сирии, на кладбище в поселке Хутор Почтовый Maria Tsvetkova / REUTERS

Reuters сообщил о резком росте потерь ВС России в Сирии в 2017 г. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков допустил, что в Сирии могут воевать добровольцы, но подчеркнул, что к государству и Минобороны эти люди отношения не имеют. В Минобороны информацию агентства опровергли и назвали попыткой дискредитировать антитеррористическую операцию в Сирии российских военных накануне дня ВДВ.

«Reuters не в первый раз пытается любыми способами дискредитировать операцию России по уничтожению террористов ИГ ("Исламское государство", запрещено в России) и возвращению мира в Сирии», - заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Его цитирует «Интерфакс». Он отметил, что публикация агентства появилась накануне дня ВДВ. Она «не является в этом ряду исключением».

Представитель Минобороны заверил, что что никаких «тайных» захоронений военных, погибших в Сирии, «не было и нет». «Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к вооруженным силам и тем более к операции в Сирии, лживы от начала до конца», - заявил Конашенков.

«Снова в качестве источников – какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными родственниками и знакомыми», — цитирует генерала «РИА Новости». По его словам, в материалах Reuters «насаждается миф о неких погибших "контрактниках" из "таинственной" организации». Министерству известно, кто заказал эту статью и помогал ее готовить, предупредил он.

«В отличие от британских военных, незаконно находящихся в Сирии якобы для борьбы с терроризмом», российские военные рискуют жизнями, доставляя гуманитарную помощь или примиряя враждующие стороны, - заявил Конашенков. - Поэтому глумление британского агентства Reuters над темой гибели российских военнослужащих в Сирии не может вызывать ничего, кроме нашего презрения».

В Кремле после публикации не видят оснований для перепроверки данных о потерях в Сирии, передает ТАСС. «Данные поступают по линии Минобороны, руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными», - добавил Песков. «Если есть в Сирии какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения», - заявил он и предложил спросить у Reuters, откуда у агентства эта информация и какие у него источники.

В расследовании Reuters говорится, что в Сирии с начала года погибли 40 российских военных, тогда как Минобороны сообщило о гибели только 10. Из этих 40 погибших 17 были действующими военнослужащими, а еще 21 - частные военные специалисты, утверждает агентство. Статус еще двоих человек ему установить не удалось. Приводя свои данные о жертвах, Reuters ссылается на родственников и близких погибших и на местных чиновников, большинство случаев «подтверждены более чем одним человеком каждый», отмечает агентство. Смерть девяти из 40 россиян была подтверждена в каждом случае одним источником, если его информация не расходилась со сведениями, появлявшимися ранее в прессе или социальных сетях. Командиры воюющих в Сирии воинских подразделений требуют, чтобы семьи убитых не подтверждали их гибель, утверждает агентство, ссылаясь на родственников и друзей погибших военных и частных военных специалистов. Минобороны и Кремль на запросы агентства не ответили. Связаться с командирами частных военных компаний, воюющих в Сирии, через их знакомых Reuters не удалось.

В мае 2015 г. президент Владимир Путин своим указом отнес к государственной тайне данные о потерях личного состава в мирное время. Это решение было принято по предложению Минобороны, СВР и ФСБ. Оспорить законность этого указа пытались журналисты и правозащитники, но Верховный суд России отклонил их жалобу.