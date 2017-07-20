«Яблоко» оценило войну в Сирии в 140 млрд рублей и требует раскрыть эти расходы

Боевые вылеты российской авиации в Сирии стоили бюджету от 90 млрд до 117 млрд руб., подсчитали в «Яблоке», поскольку военные называли разное количество вылетов Сергей Портер / Ведомости

Партия «Яблоко» оценила расходы бюджета на военную операцию в Сирии, начатую 30 сентября 2015 г.: к середине июля 2017 г. они могли достигнуть 108–140,4 млрд руб. При подсчетах партийные аналитики пользовались методикой, с помощью которой в марте 2016 г. стоимость операции оценил РБК, – цифра издания совпала с данными, которые чуть позже объявил президент Владимир Путин, отмечено в преамбуле к расчетам (есть у «Ведомостей»). Первые полгода пребывания российских войск в Сирии обошлись бюджету в 33 млрд руб., заявил 17 марта 2016 г. Путин. Исходя из этих данных, стоимость одного дня сирийской операции составляет 156 млн руб.; РБК оценил день операции в 156,3 млн руб. Партийцы учли примерные затраты на боевые вылеты авиации, запуски крылатых ракет «Калибр», ущерб от потерь военной техники, выплаты военным и семьям погибших, а также расходы на питание военнослужащих.

Боевые вылеты российской авиации в Сирии стоили бюджету от 90 млрд до 117 млрд руб., подсчитали в «Яблоке», поскольку военные называли разное количество вылетов. Стоимость одного вылета зависит от его дальности: на ближнюю дистанцию он обходится в 3,5 млн руб. (такие вылеты совершают в 80% случаев), на среднюю и дальнюю – в 5,5 млн руб. (доля таких вылетов – примерно 20%), подсчитал РБК. От 3,5 млрд до 6,3 млрд руб. истрачено на пуски 71 крылатой ракеты типа «Калибр», считают в «Яблоке». Экспертные оценки стоимости одной ракеты, на которые ссылаются в партии, – от $750 000 до $1,5 млн. Ущерб от потерь военной техники оценен в 9,3–11,5 млрд руб.: по официальным данным, потеряны самолет Су-24 (сбит турецкими военными), пять вертолетов – два Ми-8, два Ми-35 и один Ми-28 (примерно 4,8 млрд руб.), а также 11 беспилотников (49 млн руб.). Кроме того, два самолета потеряла палубная авиация ВМФ России – Су-33 и МиГ-29 (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб.) при походе авианосца «Адмирал Кузнецов». Расходы на выплаты военным и их питание «Яблоко» оценило в 3,8 млрд руб. При расчетах исходили из средней численности контингента в 3000 человек: численность группировки не раскрывается, но из данных ЦИК России известно, что в сентябре 2016 г. 4378 человек проголосовали на выборах Госдумы на российской базе Хмеймим, пояснил «Ведомостям» руководитель аналитического управления «Яблока» Иван Большаков. Выплаты семьям погибших военных составили 102 млн руб.: официально подтверждены сведения о 34 погибших в Сирии военных; по закону их семьи должны получить по 3 млн руб.

С учетом сирийского похода «Адмирала Кузнецова» (его стоимость без расходов на боевые вылеты и ущерба от потерянных самолетов РБК оценивал в 1,5–1,8 млрд руб.) общая стоимость операции может достигнуть 108–140,4 млрд руб., резюмируют исследователи. При этом отсутствуют данные о расходах на полеты стратегической авиации, развертывание системы ПВО в Сирии, содержание «частной военной компании Вагнера» (официально ее присутствие не подтверждается), непрямые военные расходы и косвенные потери, указывают партийцы: с ними цена операции может будто бы оказаться выше до полутора раз.

Руководство «Яблока» считает, что Минфин должен обнародовать эти расходы – соответствующее обращение в ведомство направила председатель партии Эмилия Слабунова. Основанием для публикации этих данных служит изданный в декабре 2016 г. приказ Минфина о сведениях, публикуемых на едином портале бюджетной системы, считают в партии. «Данные сведения входят в закрытые статьи бюджета, которые не подлежат публикации в открытых источниках», – говорит представитель министерства.

«Хотелось бы верить, что Минфин ведет учет расходов на операцию в Сирии, но вряд ли это делается в действительности, и, скорее всего, реальную стоимость этой операции, к сожалению, никто не знает», – говорит заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин. Тем не менее Зацепин убежден, что в подсчетах РБК (и, следовательно, «Яблока») сам порядок цифр верный – операция в Сирии действительно стоит десятки миллиардов рублей.

По словам источника в Минобороны, многие допущения РБК и «Яблока» абсолютно бессмысленны – например, невозможно определить, сколько бы без операции в Сирии задействованные в ней летательные аппараты совершили вылетов. И совсем абсурдно включение стоимости потерянных самолетов и вертолетов в «цену войны», поскольку эти машины были закуплены вне всякой связи с операцией (некоторые еще во времена СССР) и их потеря не возмещается, говорит собеседник «Ведомостей».

В подготовке статьи участвовала Елизавета Базанова